我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）堪薩斯皇家的看板球星培瑞茲（Salvador Perez）將為委內瑞拉出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），也在今（25）日宣布將成為隊長，帶領委內瑞拉在經典賽中奮戰，這也是培瑞茲第4度參加經典賽。培瑞茲也可望用手中的球棒與球場上的經驗帶領委內瑞拉在這場世界最高棒球競技水平的國際賽中脫穎而出，奪下好成績。培瑞茲過去在經典賽中表現亮眼，累計8場比賽繳出3成46打擊率、2轟、8分打點，並在2023年賽事入選全明星陣容，帶領委內瑞拉在國際舞台展現競爭力。在2026年的經典賽事將擔任委內瑞拉隊長的培瑞茲，可望用手中的棒子與經驗，帶領這隻拉丁美洲的強權，站上世界之巔。在今年賽季，培瑞茲仍展現強力火力與耐戰力，出賽155場比賽，繳出30轟、100打點，成為大聯盟史上第8位以捕手為主守位置、職業生涯累積300轟以上的球員，與名人堂巨星皮亞薩（Mike Piazza）、班區（Johnny Bench）、貝拉（Yogi Berra）等傳奇並列。2026賽季，培瑞茲也有望再突破一項重要里程碑，目前累積302轟的他，僅差15支全壘打，就能超越名人堂成員布瑞特（George Brett）的317轟，成為皇家隊隊史全壘打王。皇家隊本屆也有多名球員參戰經典賽，包括年輕巨星威特（Bobby Witt Jr.）代表美國隊，帕斯昆提諾（Vinnie Pasquantino）與頂級新秀卡格里亞農（Jac Caglianone）披上義大利戰袍，盧戈（Seth Lugo）則替波多黎各出征。培瑞茲的隊友賈西亞（Maikel Garcia）也有機會加入委內瑞拉。