我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）德州遊騎兵與紐約大都會今（25）日正式宣布一筆震撼大聯盟的交易。遊騎兵將內野手塞米恩（Marcus Semien）送往大都會，並從大都會獲得外野手尼莫（Brandon Nimmo）及金錢補償。此筆交易也象徵今年冬季的FA市場已逐漸升溫。35歲的塞米恩是大聯盟公認的頂尖二壘手之一，職業生涯累積253支全壘打。2021年效力藍鳥期間，單季轟出45發全壘打、102分打點，曾與當時仍在天使的大谷翔平上演全壘打王爭奪戰。該年休賽季，他與遊騎兵簽下7年1.75億美元（約新台幣55億元）的長約。相較之下，32歲的尼莫是大都會培養出的代表性外野手，以卓越的選球能力聞名，生涯曾3度繳出4成以上的上壘率。2022年12月，他也與大都會達成8年1.62億美元（約新台幣51億元）的長約。尼莫近年火力穩定，連續3季至少擊出23轟，本季更以25支全壘打與92分打點創下個人生涯新高。大都會總裁史坦斯（David Stearns） 在宣布交易後承認，尼莫在球迷心中的高人氣確實使決策更為艱難。「這絕對是一個需要深思的決定，」斯坦斯表示，「他受歡迎的程度讓這樣的選擇變得更具挑戰，但最終我仍認為，這是對球團最正確的決定。」尼莫也透過社群平台發表感性告別聲明，「真心說來，我無法用言語來形容效力大都會多年對我而言有多重要，」他寫道，「我只能說——謝謝。」此次交易中，大都會除了送出尼莫外，還將支付500萬美元（約新台幣1.57億元）給遊騎兵。儘管塞米恩近年打擊表現下滑，本季僅繳出15發全壘打、OPS.669，但他在守備端依然有極高價值，並再度獲選金手套。他的加入，預計將與大都會明星游擊手林多爾（Francisco Lindor）組成強悍的中線防守組合。