我是廣告 請繼續往下閱讀

▲施柏宇被爆料不敬業，惹怒工作人員。（圖／樂到家國際）

男星施柏宇因《想見你》打開知名度，近來和韓國演員車太鉉合作，也在中國發展得不錯，沒想到卻被爆出戲拍到一半搞失蹤，還以養傷當作藉口，其實是跟女友約會，工作人員怒批他是被慣壞的公子哥，而他在接拍這檔戲之前，曾跟李沐傳情，不過被直擊約會的對象已經是新女友，疑似無縫接軌。根據《鏡週刊》報導，施柏宇上半年拍了一部奇幻風格的台劇，該劇砸重金打造歷史背景，有望走進國際市場，而施柏宇有激烈動作戲，卻因為環境不通風，拍一拍當場暈倒，被救護車載往急診，所幸檢查後無大礙，但他也因此向劇組請假，需要時間修復。但因為該段落只差最後一個鏡頭就能完成，劇組也很關心他的身體狀況，但施柏宇都說還要再休養，沒想到在就醫後兩天，有工作人員看到他跟女友在路上約會，精神狀態非常好，完全看不出是在養傷，還有人稱他是被慣壞的公子哥，放話不會再跟他合作。施柏宇在拍這部片之前，曾和李沐傳出戀情，但因爲身在同劇組，為了避嫌李沐每次收工都快閃，兩人漸行漸遠。施柏宇2019年出演偶像劇《想見你》中的莫俊傑一角，和許光漢掛雙男主，人氣水漲船高，2020年更以助陣學長嘉賓的名義，參與節目《創造營2020》，與學員身分徐藝洋組的舞台上《怪女孩 Miss Freak》同台表演，除了在中國發展得不錯之外，還與車太鉉合作影集《Your Personal Taxi》，非常努力要朝國際發展。對於爆料，《NOWNEWS今日新聞》近一步詢問，截稿前尚未獲得回覆。