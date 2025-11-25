我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯準會（Fed）降息機率升高，美元指數回跌，加上台股大漲，進入月底出口商也有拋匯需求下，新台幣兌美元今（25）日早盤止貶回升，一度來到31.405元，升值4.2分。由於美國聯準會內部分歧，降息預期下降，加上勞動市場數據強於預期，美元指數衝破100。不過，隨著聯準會官員釋出鴿派言論，提高12月降息機率，美元指數回跌，一度來到100.14，目前在100.16附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤先貶後升，從156.98回升至156.59，韓元也從1476.7回升至1472.1兌1美元，離岸人民幣兌美元也從7.1067回升至7.1015。新台幣兌美元在美元回落及台股大漲，加上接近月底出口商也有拋匯需求，今日早盤以31.42元、升值2.7分開出，隨後進一步升到31.405元，升值4.2分。不過，美元仍在100之上，還是偏強，亞幣包括新台幣升幅都有限，目前新台幣在31.415元盤整。