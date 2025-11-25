我是廣告 請繼續往下閱讀

位於台北市北投區的知名溫泉會館「皇池溫泉御膳館」在地經營多年，無論餐館或是溫泉都備受喜愛。而皇池在忘記日營業額可高達300萬元，如今卻被爆出有違建情形，三館包含餐廳在內的設施，但僅有二館屬於完全合法建物。對此，皇池的負責人游騰昨（24日）做出回應，強調並無將違建拆除又「蓋回去」外，也表示後續會和員工及顧客討論，一定會將會館拆除。據《自由時報》報導，皇池負責人游騰昨（24日）受訪時，針對外界稱將違建拆除又蓋回去一事辯解，表示只是將輕便帳篷搭回去，「讓湯客仍可以享受溫泉，並沒有『蓋回去』。」他透露，本來就有拆除會館的打算，但礙於員工的事業問題以及顧客的泡湯券，還需要一段時間。更稱「違建是歷史共業」，後續將和顧客及員工討論後進行拆除並停業，強調一定會拆除。而皇池才剛捲入創意私房案，如今再爆出違建。台北市都發局回應，相關違規已於10月完成查報並處分，要求業者於期限內改善，若屆期仍未處理，建管處將介入並依法強制拆除。此外，皇池提出的溫泉旅館設置申請，目前尚未取得任何建築執照核發。