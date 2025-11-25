我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中一名男子24日傍晚，開車接小孩途中突然突昏迷，車輛失控撞倒路旁女騎士，而男子送醫搶救後宣告不治，女騎士則無大礙。（圖／警方提供）

台中昨（24日）日晚間發生一起駕駛猝逝事故！一名67歲簡姓男子傍晚6點多，開車載著林姓妻子準備前往幼兒園接小孩，行經太原六街時，簡男卻突然失去意識，整個人倒向方向盤，當場失去生命跡象，轎車也因此失控暴衝，撞上路邊一輛機車，導致女騎士被撞倒，身上多處擦傷，現場一度混亂。救護人員抵達後，立刻將簡男與受傷女騎士送醫，但簡男經搶救仍宣告不治。全案報請台中地檢署相驗，釐清簡男確切死因。警方在24日傍晚6時11分接獲報案，指太原六街發生汽、機車碰撞事故，警消人員立即趕抵現場。到場後發現，67歲簡姓男駕駛雖無明顯外傷，卻已無呼吸心跳，救護人員立刻通報119並將他緊急送醫，仍不幸宣告不治。至於遭撞的陳姓女騎士，僅手腳擦挫傷，無生命危險。對此，簡男妻子向警方表示，丈夫在行經途中疑似突然感到身體不適，原本想將車輛緩緩停靠在路邊，但還沒完全停妥，便瞬間昏迷失去意識，車輛因此失控向前滑行，撞上正準備去接小孩下課的陳姓女騎士。警方調查後確認，陳女並無酒駕情事；而簡男因當下已陷入昏迷，無法進行酒測，警方已向檢察官申請鑑定書，將採集血液檢測以釐清是否另有因素導致昏迷，同時也正調閱監視器等相關佐證資料，釐清事故經過與確切原因。