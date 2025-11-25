我是廣告 請繼續往下閱讀

▲第5屆故宮校園大使於清華大學推出「四藝裡尋她」微型展。（圖／故宮提供）

對策展企劃、教育推廣有興趣的大學生，不限科系，把握機會在12月15日前報名第6屆故宮校園大使」招募計畫，故宮預計選出11名校園大使，由故宮提供資源，支持學生在校內實現創意提案，也希望透過學生的校園影響力拉近故宮跟輕世代的距離，促進更多學子投入文化推廣，實踐文化賦權精神。故宮表示，自2021年推出「故宮校園大使計畫」以來，迄今已辦理5屆，累計培育來自全國28所大專院校、共59名故宮校園大使，持續鼓勵學生以創意參與博物館推廣。2026年將延續既有架構，推出「微型展」及「推廣活動」兩大校園推廣項目，並由故宮提供資源協助，支持學生在校園中實現創意提案。「微型展」採跨校團隊協作方式辦理，由3至4位不同校別學生自組策展團隊，共同規劃跨校園微型展，並於多所大專院校巡迴展出，每校展期至少7天以上。「推廣活動」則採個人報名，鼓勵學生結合校內資源，規劃具可行性、推廣效益並展現青年視角的主題活動，如藝文講座、手作活動、互動體驗、遊戲解謎等，各校活動至少舉行3天以上。故宮表示預計招募11名正取、同一學校至多錄取2名，另有備取2名，並且必須參加2026年1月13日的實體開訓課程；學員完成指定課程及任務後，可獲頒故宮校園大使證書，並獲贈當期展覽圖錄及教育推廣品各1份。報名採網路方式受理，報名截止時間為12月15日上午10時，邀請青年以創意行動實踐對博物館的熱情與想像。