藝人黃子佼涉嫌購買、持有兒少性影像，今（25）日二審被判1年6月、緩刑4年，昨他透過律師發出聲明強調「和所有被害人（35位；總計47名受害者，但12人未到案）皆已完成和解」，並表示歉意。而「MeToo」吹哨者、首位指控黃子佼的網紅Zofia，也對此沉痛發聲，「道歉只是為了息事寧人，新聞報導的全數和解，並不包括那些曾經被他性騷、還有他稱『合意性交』的那些女孩。」
黃子佼二審被判1年6月！Metoo吹哨者Zofia揭黑數內幕
黃子佼宣布與被害人和解，引發社會譁然，今二審法院判1年6月。Zofia透過個人粉絲專頁「和我一起．走在法國的365天」以黑底白字寫下，「新聞報導的全數和解，並不包括那些曾經被他性騷、還有他稱『合意性交』的那些女孩，可惜的是司法辦案得有實證，十幾年前那些受傷的女孩子，只能舔舐傷口，試著與自己和解。」
Zofia沉痛地說，「就如同今天起床打開手機，映入眼簾的又是那套精心設計過的藍色套裝，我下意識地盡速滑開，才能抑制住那股湧上心頭的噁心」，並透露自己發文的原因，不是以被害人身分，僅是與那些被害人們有過連結，「我們曾經有過一個群組，我無法忘記她們的傷痛。」希望替無法發聲、仍在泥沼裡的人盡些心力。
MeToo狂燒！事件回顧一次看 黃子佼官司纏身2年多
全案緣於2023年6月19日爆發「MeToo」事件，Zofia於凌晨發文指出自己10多年前、17歲時，遭演藝圈某前輩在車上強吻，另在台中某飯店房間內遭拍上半身裸照，該前輩說，是要辦藝術展而拍攝。事後黃子佼對號入座，2個月後，檢警搜索其住處、工作室等地，約談黃子佼到案，查扣電腦、硬碟、記憶卡等證物，35萬元交保請回。
針對Zofia爆料，檢方因查無客觀事證，2024年4月3日黃子佼處分不起訴。另針對黃子佼扣案硬碟中的7位兒少性影像，處分緩起訴2年，並支付公庫120萬元，寫下1200字悔過書。怎料之後又擴大偵辦，另查出41部兒少性影像，一審認定，黃子佼購買、持有達2259部兒少性影像，2024年12月，判處其8個月有期徒刑，不得易科罰金。
🔺Zofia社群全文
有些人道歉是真心懺悔
有些人道歉是情勢所逼
有些人道歉只是為了息事寧人
新聞報導的全數和解
並不包括那些曾經被他性騷
還有他稱「合意性交」的那些女孩
可惜的是司法辦案得有實證
十幾年前那些受傷的女孩子
只能舔舐傷口 試著與自己和解
就如同今天起床打開手機
映入眼簾的又是那套精心設計過的藍色套裝
我下意識的盡速滑開
才能抑制住那股湧上心頭的噁心
🔺資料來源－
和我一起．走在法國的365天、Zofia臉書
🔺看更多－
黃子佼35位被害人全數和解！自認愚蠢懺悔道歉 5點聲明全文公開
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
