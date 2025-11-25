我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人補強禁區戰力，在今（25）日宣布與發展聯盟南灣湖人的中鋒提姆（Drew Timme）簽下一份雙向合約，消息也經由ESPN知名記者查尼亞拉（Shams Charania）證實。而湖人為了要騰出空間給提姆，也將中鋒科洛科（Christian Koloko）給裁掉。作為內線球員的提姆以低位進攻聞名，是否能融入湖人體系，也將成為關注焦點。現年25歲，身高208公分的提姆，本賽季在發展聯盟展現亮眼表現，是南灣湖人火力最旺的前場球員，場均繳出 25.5分、8籃板與4助攻，也在隊內訓練中表現突出，令高層印象深刻。上週他也入選發展聯盟單週最佳球員，繳出場均高達30分、7籃板與4.7助攻的豪華數據，火力全面爆發，可望在湖人面臨艾頓（Deandre Ayton）可能的因傷缺陣下，補足中鋒的深度。提姆在加盟湖人系統之前，曾於上季末效力布魯克林籃網，並在NBA賽季尾聲獲得 9 場出賽機會，平均出戰28.2分鐘進帳12.1分、7.2籃板與2.2助攻，展現不俗即戰力。籃網也在6月執行其價值195萬美元的球員選項，但該合約並無保障，最終於季前賽期間將其裁掉。曾經在大學時期是岡薩加大學史上得分王、兩屆西岸聯盟年度最佳球員的提姆，卻在2023年NBA選秀會落選。加入職業後，他大多時間也在發展聯盟磨練。本次簽下雙向合約後，根據薪資專家馬克斯（Bobby Marks）解析，蒂米本季最多可替湖人出戰40場比賽，為球隊內線提供深度補強。湖人近年持續尋覓可靠禁區輪替，而蒂米的進攻技巧、身體對抗與持球處理能力，皆被視為其在NBA站穩腳步的關鍵。