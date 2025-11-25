我是廣告 請繼續往下閱讀

一個新的颱風正在菲律賓外海逐漸成形，氣象單位研判它極可能發展為今年西北太平洋的第27號颱風「天琴」（Koto）。由於近期越南中南部已連續遭遇豪雨洪患，專家示警若天琴接續生成並進入南海，恐使受災地區的天氣更加不穩定。越南國家水文氣象預報中心指出，週一上午8時，該熱帶性低氣壓位於菲律賓中部以東海面，最大風速約每小時61公里，正以時速20公里朝西北西方向移動。預估到週二上午7時，系統仍位於菲律賓中部上空，強度與移動方向暫時維持不變。預報顯示，到了週三（26日）清晨，這個低氣壓將進入南海東南方海域並增強，有機會在此時正式升格為颱風「天琴」，其最大風速可達每小時61至74公里。日本氣象廳也指出，天琴一旦進入南海後，強度將持續提升。日本氣象廳推估，天琴在靠近越南南中部外海、鄰近越南新生群島（南沙群島）時，最大平均風速可增至每小時82公里。該海域在過去一週已因暴雨與洪水受到重創，若颱風逼近，當地恐面臨更嚴峻的防災壓力。今年以來，南海共出現14個颱風及5個熱帶性低氣壓，使得2025年成為近30年來風季最活躍的年份之一，僅次於2017年出現20個颱風的紀錄。包含蝴蝶、韋帕、劍魚、農法、拉格薩、布婁伊、馬圖、風神與海鷗等多個颱風，都曾直接造成越南北部與中部豪雨及洪患。氣象專家提醒，未來一個月內南海仍可能再形成一到兩個颱風或熱帶系統，並不排除影響越南本土的可能性。面對天琴及後續可能來襲的天氣系統，越南官方呼籲民眾密切留意氣象資訊，並提前做好防災準備，以降低災害風險。