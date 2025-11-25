藝人祈錦鈅今（25）日再爆婚變！透過社群IG寫下長文，多次提及「一個人」備受外界心疼，而她稍早向《NOWNEWS今日新聞》證實與A先生離婚1年，「我和他是和平分開的，離婚流程順利、也依照法律程序完成。後來也都像家人一樣的相處，雙方家庭都給予小孩很多愛，不存在比較。」
祈錦鈅離婚1年！307字心聲曝光：放過自己也放過他
祈錦鈅向《NOWNEWS今日新聞》吐露心聲，「關於婚姻的部分，我和他是和平分開的，離婚流程順利、也依照法律程序完成。後來也都像家人一樣的相處，雙方家庭都給予小孩很多愛，不存在比較，我們彼此尊重對方的人生安排，因此不會再公開細談過程或細節，也希望小孩長大的快樂、在好的環境包含心靈環境。」
祈錦鈅也透露今清晨發文的原因，「希望他可以擁有完整的單身，所以才想說可以發一下的，該放過我自己也放過他，但是並沒有交惡。」2人尊重彼此走向下一人生階段。「財務與生活相關的安排也都在離婚時妥善處理了，其實一開始也沒有過多牽扯，但也不想讓外界擔心，目前我的工作和經濟狀況都持續在努力。」
祈錦鈅強調與前夫之間仍然像是家人般相處，「一切都已經趨近穩定，畢竟都已經法律上分開一年了，最辛苦的時候已經經過了，但當然還是持續辛苦著，2個人的感情是2個人各自在過，所以我想要從2個家庭變回2個人而已，他對我付出多少我也不會忘記，我也不會忽略。」現階段生活以事業與自我為重，持續努力中。
🔺祈錦鈅聲明全文
早安，也謝謝您關心。
過去那段時間的確是我人生比較辛苦的一年，主要是身心壓力比較大，加上需要一邊照顧孩子、一邊重新適應新的生活節奏，所以心力上比較吃重。這些屬於個人階段性的調整，並沒有特別的事件需要往外延伸或放大。
關於婚姻的部分，我和他是和平分開的，離婚流程順利、也依照法律程序完成。
後來也都像家人一樣的相處，雙方家庭都給予小孩很多愛，不存在比較
我們彼此尊重對方的人生安排，因此不會再公開細談過程或細節，也希望小孩長大的快樂、在好的環境包含心靈環境。
財務與生活相關的安排也都在離婚時妥善處理了，其實一開始也沒有過多牽扯，但也不想讓外界擔心，目前我的工作和經濟狀況都持續在努力，生活一直積極投入各項事業。
最重要的是，孩子的需求永遠優先，我們也都以孩子的健康成長為共同目標。
🔺資料來源－
祈錦鈅IG
