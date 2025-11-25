我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌見面後，外界高度期待藍白未來的合作，不過目前的新竹市代理市長邱臣遠是民眾黨籍，2026年的新竹市長，民眾黨可能寸土不讓，民眾黨立院黨團主任陳智菡說，新竹市作為民眾黨的「本命區」，「基本上我們就是會推自己人」，民眾黨已全面啟動備戰機制，目標是努力守住這一執政席次。陳智菡24日接受網路節目《中午來開匯》專訪表示，民眾黨對與國民黨的合作仍保持開放態度，但前提是「不會放棄自家執政的可能性」，民眾黨對於各縣市的布局皆有自身的評估與底氣。她明確指出，在合作談判中，民眾黨堅決不接受「國民黨當主、民眾黨當副」的「藍正白副」安排，認為這種方式是「選前分位置」，並非真誠合作。陳智菡也透露，雖然雙方對合作持開放態度，但針對如何執行民調或協商等細節，目前「完全還沒開始談」。她以新竹市為例，若市長高虹安的二審官司狀況沒有問題，民眾黨將會爭取其連任。至於其他縣市，她舉例新北市，如果民眾黨評估「有一搏的機會」，就不可能輕易放棄布局。此外，陳智菡透露，宜蘭縣黨部主委陳琬惠近期應會有下一步動作，但詳細動向仍須由本人說明。談及外界常以「兩個太陽」形容前主席柯文哲與現任主席黃國昌的領導關係，陳智菡表示，與其說是二元領導，不如說是兩人「很密切配合」。她引述柯文哲私下曾說「兩個太陽總比沒有太陽好」的說法，強調民眾黨雖然是小黨，卻擁有兩位極為重要的領袖。她指出，柯、黃兩人在政壇上各自的聲量都是數一數二，且佔據了全國媒體版面，認為這種雙領袖的模式對民眾黨而言絕對是加分項。