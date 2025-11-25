我是廣告 請繼續往下閱讀

▲茱蒂蒙瓊查容蘇因《模犯生》裡小琳一角成為亞洲最紅新星，她在劇中完美詮釋高中生的清新模樣，獲得觀眾肯定。（圖／IMDB）

泰國女星茱蒂蒙．瓊查容蘇（Aokbab Chutimon）因近日因出演陸劇《不眠日》再度成為華語娛樂圈焦點，隨著劇集開播，她神秘而具壓迫感的角色迅速引發討論，也讓外界重新將目光放回這位走向國際的泰國影后。從《模犯生》一炮而紅，到奪下國際艾美獎影后，茱蒂蒙在影視圈的實力與魅力正持續受到肯定。茱蒂蒙在15歲時以模特兒身分出道，成為首位登上國際時尚雜誌的泰國模特兒。她後來受邀擔任香奈兒泰國品牌大使，憑藉獨特氣質與東方臉孔，在時尚圈迅速累積辨識度，被譽為「泰版蒼井優」，是時尚品牌青睞的新星。她的演藝事業起步於電影《模犯生》，在片中飾演天才學生林恩，以冷靜細膩的表演獲得國際矚目。該片讓她贏得《第12屆亞洲電影大獎》最佳新演員，也獲美國《Variety》「明日之星」獎及紐約亞洲電影節肯定，被視為最具潛力的亞洲新人之一。2019年，她在電影《就愛斷捨離》中挑戰更內斂的角色，再度展現成熟的情緒掌控能力，並憑此片入圍亞洲電影大獎最佳女主角。她的演技層次鮮明，使她迅速於亞洲影壇站穩腳步。2024年茱蒂蒙在Netflix驚悚片《飢渴遊戲》中演技大爆發，成功拿下第52屆國際艾美獎最佳女主角，成為首位奪得此獎的泰國演員。她飾演街頭廚師Aoy，在殘酷的廚藝競爭中揭露階級壓力與社會矛盾，表現獲得全球高度評價，使該片登上Netflix全球非英語電影排行榜前列。隨著《不眠日》的成功播出以及國際影后的光環，茱蒂蒙的演藝發展備受期待。無論是在影視作品中的角色塑造，或是私下積極維持體態與充實生活的態度，都讓她成為亞洲影視圈兼具實力與影響力的新世代代表人物。她的未來動向，也勢必持續吸引國際觀眾的關注。