我是廣告 請繼續往下閱讀

駐芬蘭代表林昶佐上任後，先後登上被稱為芬蘭版時代週刊《Suomen Kuvalehti》、歷史最悠久的報紙《Keskisuomalainen》、黃金時段談話節目《Efter Nio》，以及發行量最大報社「赫爾辛基日報」。近日，林昶佐也登上芬蘭大報Ilta-Sanomat的娛樂版跟政治版位。林昶佐赴芬蘭不久後就登上芬蘭最具影響力的百年雜誌「Suomen Kuvalehti」；該雜誌在當地，被視為是芬蘭版的時代雜誌。隨後，他又登上創立於1871年，歷史最悠久的芬蘭語報紙「Keskisuomalainen」。不僅如此，林昶佐日前又登上《Efter Nio》，這是芬蘭公共電視 Yle 的旗艦級、高收視率談話節目，每週一晚間黃金時段播出；同時，也登上芬蘭擁有最高發行量、閱讀量的最大報社「赫爾辛基日報」，且是該報報導「未來趨勢」主題的HS Visio專版的頭條人物。林昶佐近來再度成為芬蘭媒體焦點。繼兩週前以台灣參與北歐最大資訊戰論壇「Nordic Cyber Security」的發言登上芬蘭第二大報《Ilta-Sanomat》政治版後，他近日又因重金屬音樂背景與長期推動台芬文化連結，被該報娛樂版專題介紹，成為跨越政治與娛樂版面的少見台灣人物。