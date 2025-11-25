我是廣告 請繼續往下閱讀

▲昨日是Judy旗下藝人朴恩惠（左）、李素泳（右）的粉絲見面會，未料遭遇粉絲性騷擾事件。（圖／記者張一笙攝）

截稿前未明確透露是否仍會另行懲處，但強調仍會持續觀察該粉絲後續行為。

▲經紀公司聲明曝光。（圖／翻攝自OM娛樂IG@om_ent.cheerleader）

韓國知名YouTuber、OM娛樂創辦人Judy旗下啦啦隊啦啦隊女神朴恩惠昨（24）日在頻道會員限定見面會中，遭一名激進粉絲突然伸手抓住手，並以口部靠近舔手，一名資深媒體人將案發經過上傳Threads引發大量粉絲憤怒，事件也迅速台灣粉絲圈擴散，許多人痛批行為嚴重逾越界線。事件曝光後，《NOWNEWS今日新聞》記者第一時間求證經紀公司，經紀人還原過程，指朴恩惠第一時間嚇到僵住，「藝人感到強烈不適。」經紀人也向記者堅定表示「保護自家藝人」的決心，會更謹慎面對未來在公開活動上的把關。OM娛樂向記者還原朴恩惠在見面會上遭性騷過程，描述恩惠當時正在替粉絲調製「燒啤」（如啤酒與燒酒的互動飲品），因泡泡溢出沾到手，恩惠本能甩手。而就在這個瞬間，粉絲突然伸手抓住她的手，並將口部靠近手背位置，讓恩惠當場驚嚇，現場工作人員也因突發狀況來不及制止，公司對此深感遺憾，並承諾未來會加強現場反應能力。據OM娛樂說法，涉事粉絲在活動結束後主動聯繫經紀人，承認自己一時衝動、行為不當，並表達深刻歉意。朴恩惠在平復心情後，考量對方態度真誠，因此選擇原諒對方，記者追問OM娛樂是否會針對該粉絲「停權」、「取消會員資格」或採取法律程序，公司以「藝人已原諒」回應，OM 娛樂在聲明最後重申，公司對於任何接觸、騷擾、侵犯身體自主權的行為始終採取「零容忍」立場，並承諾將重新檢視見面會的動線規畫、互動規則與警戒機制，確保藝人能在安全無壓力的環境中工作，公司呼籲粉絲給予藝人最基本的尊重，維持健康安全的應援文化，避免類似越界風波再次發生。此次事件起於一名資深媒體人在Threads公開發文，記者第一時間便聯繫該名媒體人希望取得影像授權，然而對方以「避免爭議」為由婉拒提供，記者同時聯繫OM娛樂經紀人查證，詢問公司是否有蒐集到其他現場錄影、以及後續處理方向，公司表示當下狀況突發，內部正與上層和恩惠本人討論後續。此外記者也試圖聯繫涉事邱姓粉絲，以了解其說法，但該名粉絲已在事件發酵後將IG、Threads全部關閉，無法取得聯繫。