我是廣告 請繼續往下閱讀

▲藝人周孝安。（圖／翻攝自當事人臉書）

藝人周孝安近日因涉及酒駕案件，被台北地方法院以《刑法》公共危險罪判處2月徒刑，得易科罰金。這起事件雖發生於上月，但隨著簡易判決結果在近日出爐，再度引發社會關注「移車是否仍構成酒駕」的法律議題。判決書指出，事發於10月24日凌晨3時50分，周孝安與友人在錢櫃KTV聚會後準備離開，因找不到代駕服務，只想將車輛從臨停位置挪到合法停車格。他在駕車行經忠孝東路四段26巷口時，因變換方向未打方向燈，引起巡邏員警注意，隨即被攔下盤查。警方靠近車輛後聞到明顯酒味，依法進行酒測，測得其吐氣酒精濃度為每公升0.28毫克，超過法定標準0.25毫克，因此依現行犯逮捕並移送法辦。周孝安到案後坦承飲酒，也不否認自行駕車移動車輛。檢察官認為行為已符合《刑法》第185條之3第1項第1款所規範之構成要件，即「駕駛動力交通工具時，吐氣酒精濃度達每公升0.25毫克以上」，向法院聲請簡易判決處刑。台北地院審理後，依罪判處2月徒刑，得易科罰金，全案目前可上訴。法律界人士指出，酒精濃度標準是酒駕罪成立的關鍵。依照現行實務，只要發動車輛並上路，即屬「駕駛行為」，不因移動距離短暫、目的單純或是否造成實際危害而影響定罪。過去判決亦多次強調，即便是為「挪車」、甚至僅短程移動數公尺，只要酒精濃度超標，仍然構成公共危險罪。周孝安本案的0.28mg/L濃度已超過門檻，因此法院判決也在預期範圍內。周孝安現年41歲，2001年從《我猜我猜我猜猜猜》踏入演藝圈，陸續演出《C.S.I.C鑑識英雄》、《我的愛情不平凡》、《國際橋牌社》等作品，並曾以《C.S.I.C鑑識英雄》入圍第50屆金鐘獎戲劇節目男主角獎。他在私人生活方面，2021年與「象迷娘」陳天仁閃婚，育有一女「小胡椒」，2023年兩人宣告離婚，強調彼此仍共同承擔父母角色。判決結果曝光後，有網友認為此案凸顯「移車仍屬酒駕」的法律嚴格性，也引發部分討論認為代駕等待時間過長可能讓駕駛萌生僥倖心態。警方與法界均強調，飲酒後切勿抱持「短程不會怎樣」的想法，避免類似違法風險再次發生。