三麗鷗粉絲心臟爆擊！大耳狗喜拿飛進手搖飲料CoCo都可賣萌，CoCo都可表示，最新聯名大耳狗喜拿推出療癒周邊商品，不只有聯名紙杯2款，設計了立體公仔Tritan冷水壺、保溫保冷袋，還免費送限量酷卡；最愛肉桂捲的大耳狗喜拿，推薦粉絲搭配QQ奶茶最好喝。《NOWNEWS今日新聞》記者整理12月1日起，指定消費免費送CoCo大耳狗喜拿貼紙，全台7家門市換上聯名佈置，本文提供給讀者一次掌握。
CoCo都可：大耳狗喜拿聯名超萌！冷水壺、保溫袋19元起 免費送貼紙酷卡
連續在三麗鷗肖像大賞，多年都名列前茅的超人氣大耳狗喜拿又有新作品！CoCo都可12月將有滿滿粉藍色的大耳狗喜拿與咬著奶嘴的Milk登場！CoCo都可表示，聯名喜愛製作料理的大耳狗喜拿，為了最愛的肉桂捲，化身暖心調飲小幫手，打造多款療癒周邊商品，推薦粉絲搭配QQ奶茶、QQ鮮奶茶好喝又幸福。
◾️兩款大耳狗紙杯！指定消費免費送貼紙
12月1日起，到CoCo都可購買大杯飲品，即可隨飲料獲得超萌「聯名紙杯」，圖案有彩虹及滿版甜點2款設計（隨機無法指定）。
12月1日起，CoCo臨櫃單筆消費滿100元，免費贈送「大耳狗喜拿貼紙」一張，有兩款立體設計（可累贈，限量送完為止）。
◾️立體公仔Tritan冷水壺！保溫保冷袋19元起
只要臨櫃購買CoCo飲品，即可以399元加購價獲得「大耳狗喜拿冷水壺」。這波最可愛的CoCo聯名「大耳狗喜拿冷水壺」，直接放上一隻白嫩嫩的大耳狗喜拿立體公仔，最萌造型杯塞好實用。
CoCo都可線上平台與臨櫃，皆可以19元加購價獲得「大耳狗保冰保溫袋」乙只，限量裝可愛、裝什麼都好萌。
◾️全台7家門市聯名佈置！限量免費酷卡
CoCo都可這次還打造了大耳狗喜拿限時佈置店，全台7家大耳狗限定門市為：南港LaLaport、西門町、新竹關新、桃園大同、台中火車站、西螺服務區、南投服務區，整家店有滿滿的大耳狗，沉浸式體驗打卡牆拍照、蒐集周邊商品、喝杯QQ奶茶都充滿可愛儀式感，
《NOWNEWS今日新聞》記者偷偷告訴大家，最萌最值得推薦打卡炫耀的門市空間，首推新竹關新與桃園大同，快準備朝聖。而且全台門市，還有「限量酷卡」可以免費拿喔。
另外，看好軟萌魅力席捲手搖飲料界，UG Tea也預告將打造「地表最萌毛怪」，全身毛茸茸、有著茉莉香氣濃郁的特徵，還手拿茉莉花，預計12月1日即將正式現身。
資料來源：CoCo都可、三麗鷗、UG Tea
