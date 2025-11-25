早上起來一直流鼻水、打噴嚏、眼睛癢嗎？環境部表示，根據最新觀測資料，中國內蒙古地區24日出現沙塵現象，山東半島到上海一帶出現霾害現象，今（25）日東北季風挾帶境外霾害及沙塵，影響台灣空氣品質，北、中、雲嘉南、高屏及馬祖、金門都是「橘色提醒」等級，呼籲敏感族群或慢性病、幼童、長者等抵抗力較弱者，儘量減少外出，或配戴口罩。前國民健康署署長吳昭軍也提供民眾4招降低過敏的方法。
東北季風挾帶境外污染物 敏感族群減少外出
環境部根據最新觀測資料、中央氣象署預報及空氣品質模式模擬，24日內蒙古地區觀測懸浮微粒（PM10）小時濃度達到500至800微克／立方公尺；山東半島到上海一帶細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度達50至100微克／立方公尺。今（25）日東北季風挾帶境外污染物影響台灣，讓北部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門達到「橘色提醒」等級，預估29日東北季風減弱，空氣品質可望改善至良好到普通等級。
根據環保署空氣品質指標（AQI）指出，只要達到「橘色提醒」等級，就代表對敏感族群不健康，提醒一般民眾如果出現眼睛痛、咳嗽、喉嚨痛等，應該減少戶外活動，慢性病患者、幼童及長者等抵抗力較弱的族群，建議儘量減少外出，若要外出，應配戴口罩。
過敏噴嚏打不停！前署長提供4招防護法
衛福部曾提醒，當空氣品質指標（AQI）達到「橘色提醒」等級時，對敏感族群就會有健康影響，如果達「紅色警示」，則是對所有族群都有健康影響，前國民健康署署長吳昭軍也提供民眾4招自我防護措施。
1、減少室外活動：有氣喘、呼吸道疾病的患者，應該減少室外活動，儘量不要在室外深呼吸。
2、適當關閉門窗：有空氣污染時可關上門窗，不過如果門窗全部緊閉，可能導致室內二氧化碳濃度過高，建議把窗戶留下5公分空隙，讓室內外空氣可以對流。
3、進到室內加強個人衛生防護：從室外進到室內後，可以洗手、洗臉、清潔鼻腔等，降低室外空污對室內的影響。
4、遠離過敏原及誘發源：避免刺激物、均衡飲食、身體適當的活動或伸展等，必要外出時，也請記得配戴口罩。
資料來源：環境部、中央氣象署、衛福部、國民健康署
我是廣告 請繼續往下閱讀
環境部根據最新觀測資料、中央氣象署預報及空氣品質模式模擬，24日內蒙古地區觀測懸浮微粒（PM10）小時濃度達到500至800微克／立方公尺；山東半島到上海一帶細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度達50至100微克／立方公尺。今（25）日東北季風挾帶境外污染物影響台灣，讓北部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門達到「橘色提醒」等級，預估29日東北季風減弱，空氣品質可望改善至良好到普通等級。
根據環保署空氣品質指標（AQI）指出，只要達到「橘色提醒」等級，就代表對敏感族群不健康，提醒一般民眾如果出現眼睛痛、咳嗽、喉嚨痛等，應該減少戶外活動，慢性病患者、幼童及長者等抵抗力較弱的族群，建議儘量減少外出，若要外出，應配戴口罩。
衛福部曾提醒，當空氣品質指標（AQI）達到「橘色提醒」等級時，對敏感族群就會有健康影響，如果達「紅色警示」，則是對所有族群都有健康影響，前國民健康署署長吳昭軍也提供民眾4招自我防護措施。
1、減少室外活動：有氣喘、呼吸道疾病的患者，應該減少室外活動，儘量不要在室外深呼吸。
2、適當關閉門窗：有空氣污染時可關上門窗，不過如果門窗全部緊閉，可能導致室內二氧化碳濃度過高，建議把窗戶留下5公分空隙，讓室內外空氣可以對流。
4、遠離過敏原及誘發源：避免刺激物、均衡飲食、身體適當的活動或伸展等，必要外出時，也請記得配戴口罩。
資料來源：環境部、中央氣象署、衛福部、國民健康署