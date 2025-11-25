我是廣告 請繼續往下閱讀

有「甜心議員」之稱前無黨籍台北市議員林穎孟，涉詐領助理費26萬遭起訴遭重判。不過，當檢調在偵辦此案時，林穎孟多次對外喊冤「我長期在揹黑鍋，受了不白之冤，有人特別用了非常多的力量在打壓我，意圖使我不當選，我會勇敢的站起來，捍衛我自己的權利」。公開點名前辦公室主任吳香君對她抹黑爆料，告發吳香君共謀，有「甜心議員」之稱的台北市議員林穎孟，2022年遭助理指控「假面甜心」、爆料詐領助理費，還被指控是「慣老闆」、「假面甜心」，一審認定她涉詐領26萬元助理費，2024年11月29日依《貪污治罪條例》2罪各判處3年8月、5年8月徒刑；案件上訴中。一審判決後，林穎孟痛批「沒有一毛錢進到自己口袋，何來的詐領財物？法官完全漠視卷內對我有利的證據，背離無罪推定原則，法官根本是有罪推定！法官無視冤情，完全不食人間煙火，水準令人難以苟同，這種判決令人憤怒，這種司法品質只讓人感到悲哀」。事實上，林穎孟被告發涉嫌貪汙詐領助理費時，曾多次對外喊冤：「我長期在揹黑鍋，受了不白之冤，有人特別用了非常多的力量在打壓我，意圖使我不當選，我會勇敢的站起來，捍衛我自己的權利」。同時，林穎孟告發當初向媒體爆料的前辦公室主任吳香君共謀。當時，林穎孟表示，自己擔任市議員時，將重點放在專心問政及服務選民，將議員辦公室事務都交由辦公室主任吳香君處理，但勞動糾紛、詐領助理費等事接連發生，林穎孟表示，她驚覺很多事被吳香君蒙蔽，因而控告吳香君涉嫌偽造文書等罪嫌。檢方調查後，認定林穎孟在2019年9月28資遣助理楊尚偉時，依法應由林穎孟自費支付資遣費，卻與吳香君共同延遲向議會辦理停聘流程，以公費助理酬金名義，讓議會在不知情的情況下，撥款3萬5563元，充當林穎孟支付楊尚偉的資遣費。檢方認為，吳香君雖是林穎孟的共犯，依法應提起公訴，但吳所涉及的詐領公款金額在5萬元以下，建議法院依《貪污治罪條例》減輕刑度。