越南東南部同奈省部分路段在週一遭遇連日豪雨，引發嚴重淹水，多輛機車與行人在街道上被湍急水流沖走，交通陷入癱瘓。災情集中在靠近胡志明市的中心區域，多條主要道路被迫封閉。氣象部門表示，當地晚間約七時起，雷雨夾雜強風，雨水從小巷迅速湧入國道 1 號，造成約 500 公尺長的路段淹水，水深超過機車輪高的一半。許多車輛在積水中熄火，民眾不得不協助推車脫困。部分路口的機車騎士在湍急水流中失去平衡，被水流沖走，兩旁居民立即伸出援手。當地居民陳先生表示：「雨下得又大又猛，雷電交加，很多人停在路邊等水退，但有人硬要衝過去就被水沖走了。」潭協下穿道（Tam Hiep）也因積水部分封閉，讓國道 1 號通行困難，造成長時間塞車。當地交通警察呼籲駕駛暫緩行駛，避免意外發生。同奈省氣象與水文中心指出，週一降雨量達 23.5 毫米，主要集中在隆平、潭協、禾奈及毗鄰市區的部分鄉鎮，造成排水系統超載，引發積水問題。目前，當地政府已動員救援力量，協助受困民眾撤離至安全地點，並呼籲民眾在暴雨期間避免外出，密切留意水情與氣象警報，以降低災害風險。