▲利特脫外套秀肩膀，代言人超稱職。（圖／記者吳翊緁攝）

想續約當代言人 利特高喊身上沒刺青

記者會嚴重延遲 利特現身化解危機

SJ超常來台 隊長利特代言、活動不間斷

▲利特代一現身就擺滿姿勢給記者拍好拍滿。（圖／記者吳翊緁攝）

韓國男團SUPER JUNIOR（簡稱：SJ）隊長利特才剛結束台北大巨蛋的演唱會（11／14～11／16），今（25）日相隔1週再度來台，他是為了代言的產品訪台，為了拿下2026年、2027年的合作，笑喊：「我身上沒有刺青～」如果品牌同意的話，他很願意在身上刺上品牌的字，超會做哏，笑翻全場。主持人問利特2025年目前最印象深刻的事，他表示因為自己跟SJ成員的關係，感覺和台灣的連結更深了，「身為SJ的一員，能在台北大巨蛋演出，對我來說是最深刻的一件事。」還說希望2026年、2027年，都能成為品牌的一家人，笑喊：「我身上沒有任何一點刺青！」利特加碼解釋，「如果品牌願意，我願意在我身上刺上品牌的Logo，我雖然是代言人，但不是因為這樣才推薦，我知道這不適合你們的話，強迫推銷是沒有用的，但我親自使用後發現，這產品真的很棒！」甚至把剪綵的彩帶當成圍巾，表示：「今天台灣有點冷！」代言人當的非常稱職。今天記者會嚴重Delay半小時才開始，利特以卡其色的套裝帥氣現身，展現百變姿勢讓記者拍照，甚至自動轉180度滿足各方媒體拍好拍滿，接著用中文表示：「大家好，我是利特！」聊到11月16日才結束台北大巨蛋的3天演唱會，沒想到1週後還能在台灣見到各位，直呼很感謝。他的行程多到不行，問及怎保養肌膚？利特說：「我會出外景跟很多演唱會的行程，這時候皮膚會出很多問題，但是我會早晚使用代言的產品保護肌膚，我不是因為是代言人才這樣說，我想說的是，當你洗完臉後使用，肌膚一定會變好，睡前也要敷面膜。」利特還說面膜包裝會有殘留的精華液，「我會把那些擦在脖子，連腿都會擦。」話說完就示範步驟，說如果這樣每天晚上擦，「不只臉上，連腿都會變美！」他更表示，今天在飯店準備出發會場時，造型師問利特肩膀怎麼「估溜估溜」，「因為我說，我昨晚敷完面膜後把精華液擦在肩膀，所以我的肩膀很滑順！」結果他就立刻脫下外套展現自豪的光滑肩膀，敬業推銷代言產品。SJ近年頻頻來台，特別是利特代言了金門高粱、主持了客台節目《廚師的迫降：客家廚房》甚至入圍金鐘獎，日前更來台拍攝新一季《廚師的迫降：客家廚房2》；11月14日～16日還在台北大巨蛋舉辦演唱會；昨天現身台北的時尚活動，今天一大早更出席保養品代言記者會，工作檔期不停歇。