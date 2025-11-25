我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍建華在《他為什麼依然單身》中飾演毒舌設計師，10句話內立刻讓女生討厭。（圖／翻攝自微博）

霍建華在《他為什麼依然單身》中飾演知名設計師俞瑜，毒舌不留情面，年過40歲還是單身，最新劇情中，他參加遠房表弟的婚禮，但他卻誤會是表舅過世，要參加喪禮，不只是穿了全身黑，還送了花圈，更準備諧音「一路掰掰」的紅包1688，把現場長輩氣瘋，片段在網路上發酵，引來討論。霍建華此次不演高富帥，在陸劇《他為什麼依然單身》中飾演毒舌設計師俞瑜，很不會處理人際關係，劇中他受邀參加婚禮，結果卻以為是喪禮，穿了全身黑到現場，看到新郎表弟還問，「你身上怎麼還別著花？」表弟說，「我結婚啊！」就在這時候，他訂製的喪禮花圈到了，工人一看到，馬上問他要不要加錢，馬上可以把花圈款式改掉，霍建華馬上把白包裡的錢拿一部份出來，並且告訴表弟，紅包裡的金額是1314，諧音一生一世，表弟問他，原本是多少，霍建華說，「1688，一路掰掰！」把現場搞得天翻地覆。不少觀眾看了都笑說，「霍建華本色演出嗎？演的太好了」、「這絕對沒朋友沒家人」、「霍建華難得演出帶賤的搞笑角色」、「真的要笑死了」。霍建華在劇中說話毒舌不留情面，年過40還依然單身，直到遇見了綜合內科醫師朱珠，兩人的互動擦出不一樣的火花，不同於劇中的冷漠，霍建華私下非常隨和，朱珠說霍建華拍戲不用私人房車接送，讓她非常驚訝：「他是我第一個見到沒有房車的演員。」不僅如此，朱珠和他合作兩檔戲，《玫瑰的故事》、《他為什麼依然單身》以來，霍建華每次到了現場，都在跟工作人員聊天，上戲前聊，下了戲也還在聊，還會請劇組吃東西，天冷送粥，不然就是三明治、咖啡、漢堡或是奶茶，應有盡有。