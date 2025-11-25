我是廣告 請繼續往下閱讀

越南胡志明市一棟高樓公寓在週日下午驚現一具裝著遺體的旅行袋，引發居民恐慌。事件發生在阮友璨街（Nguyen Huu Canh Street）一棟公寓內，警方已展開全面調查。居民表示，11月23日下午看到兩名男子提著一個行李箱與一個大型藍色旅行袋行走，引起注意。當居民靠近時，行李散發出濃烈腐臭味，讓人懷疑內藏異物。當居民試圖阻止兩人前進時，兩名男子立刻逃離，隨後跳上計程車消失無蹤。男子逃離後，居民打開藍色大型旅行袋，赫然發現裡面裝著一具屍體，震驚整棟社區。根據目擊者透露，兩名男子可能是外國人，曾在公寓租住。胡志明市警方已聯合青美西坊（Thanh My Tay Ward）相關單位到場勘查，搜證與確認死者身份。調查人員同時追查嫌犯行蹤，並試圖釐清案件性質，包括是否涉及謀殺、人口販運或其他刑事案件。目前警方尚未公布更多細節，但已將現場封鎖並持續偵辦。案件仍在積極調查中，社區居民對安全表達高度關切。警方呼籲目擊民眾提供任何線索，協助案件早日偵破，並提醒民眾提高警覺，注意自身安全。