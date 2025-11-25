我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李順載（如圖）生前曾出演《花漾爺爺》，與影劇中不同的急躁個性，讓外界印象非常深刻。（圖／翻攝tvN YouTube）

韓國資深演員、被封為「國民爺爺」的李順載於今（25）日凌晨辭世，享耆壽91歲，家屬也證實噩耗，讓許多粉絲都感到震驚又不捨。而演藝生涯長達70多年的他，生前曾出演過多達140部影視作品，獲頒無數獎項，曹政奭、宋承憲等幾乎大半個演藝圈藝人都曾演過他的孩子。李順載還曾於綜藝節目《花漾爺爺》展現不同於演技的真實模樣，深受粉絲喜愛。而在今年1月，李順載於《KBS演技大賞》拿下大獎，成為史上最高齡得獎者，深入人心的精湛演技是許多劇迷心目中無可取代的演員之一。李順載於1956年以電視劇《我要成人》出道後，以精湛演技活躍在大小螢幕中，並於1965年成為TBC電視台第1期專屬演員。李順載的首部代表作是1992年的《愛情是什麼》，他在劇中飾演男主角父親，完美演出溫暖又穩重的父親形象，該劇在當時創下高達65%的超狂收視率。另一個代表作則是《澡堂老闆家的男人》，同樣演出溫暖父親，為觀眾呈現出對家庭的濃濃父愛。李順載不拘於單一形象，於2006年出演情境喜劇《無法阻擋的HighKick》，與以往的慈父形象不同， 這次他飾演醫術不精的韓醫院院長，不僅貪財好色，還經常對子孫大吼大叫，但對外卻膽小怕事。李順載以誇張的表情和肢體動作，成功塑造了一個愛錢又嚴厲的搞笑長輩形象。而就算年紀漸長，李順載也繼續努力於演藝圈耕耘，曾出演《我的公主》宋承憲爺爺、《愛上王世子》曹政奭的爸爸，擁有多達140部作品，幾乎大半個演藝圈都曾演過他的孩子，因而被封為「國民爺爺」。除了演戲外，李順載從2013年開始，連續4季擔任綜藝節目《花漾爺爺》的固定出演者。他在節目中展現出不同於平時慈祥的形象，呈現超反差的急躁個性，因凡事都想盡快處理，總是在旅途中走在最前面，是團隊中領頭羊的角色。而一生奉獻於演藝圈的李順載，就算在90多歲的高齡，仍然有許多影視劇及舞台劇的作品，還在今年1月以《狗之聲》獲得《KBS演技大賞》大獎，當時就健康狀態不佳的他，是在老闆攙扶下上台領獎，他在得獎感言中感嘆隨年紀增長後，出演機會減少，「我一直告訴自己，總有一天機會會來臨的，所以我始終做好了準備」，而這也恰恰應證了他70多年的演技生涯，因為始終做好準備，所以不管戲分多寡，各種角色都能以自己的方式完美呈現，以實際行動為後輩做了最好的典範。