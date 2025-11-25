我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張學友的外表變化讓粉絲驚訝，還有人不敢相信這是他。（圖／摘自Jacky Cheung Fans Page 臉書粉絲頁）

▲64歲張學友前往新加坡演出，被網友嫌斷崖式衰老，網友不敢相信他現在變這樣。（圖／摘自Jacky Cheung Fans Page 臉書粉絲頁）

▲54歲袁詠儀（右）和同齡的老公張智霖（左）一起出席廣州車展，結果被網友稱「老態畢現」，並且比老公看起來老更多。（圖／摘自小紅書）

大牌紅星重視外表，不是沒有道理，因為網友很容易拿他們過去的丰采和現在來比較。「歌神」張學友的《60+》巡迴演唱來到新加坡，當他走下車，只見他身穿藍色外套，戴上鴨舌帽及口罩，受到大批歌迷的歡迎，然而當影像被發布上網，網友直呼64歲的他，兩邊鬢角剃掉，眉毛顏色又淺，竟然像老伯伯，被形容「斷崖式衰老」。張學友年逾花甲還在各地跑巡演，對於他的體力構成一大挑戰。64歲畢竟不比24歲，他雖然站上舞台還是綻放光彩，但沒有妝髮之前就沒那麼容光煥發，粉絲見到他的時候，口罩遮住他的大半張臉，只能隱約透過五官來辨認他。他的外表變化給大家強烈的衝擊，有網友直接留言道：「怎麼老這麼多？」也有人表示：「認不出來他是誰。」有人的意見更尖銳：「這真的是張學友？不會是有人假扮的吧。」歌迷期望一睹「歌神」的近距離丰采，不料反而受到驚嚇。張學友近年還是不停在各地巡迴演出，嗓子與外表的狀況都曾讓粉絲擔心，更不止一次傳出身體有恙、演出改期，或是有走音的情況，粉絲頁在臉書上寫道：「大家好好珍惜與學友見面的機會。」更讓網友感慨不已。除了天王巨星有可能被關心外表變化，女星在這方面更是難逃外界嚴苛的檢視，很容易就被嫌「老態畢現」。曾經是香港小姐冠軍的袁詠儀，也才54歲，已經被挑剔「比同齡老公張智霖顯老」。兩人日前一起出席廣州的車展，袁詠儀的髮際線高度、魚尾紋等都被網友拿出來討論，過去她曾表示過會坦然接受變老，無奈網友似乎不怎麼認同。有網友認為張智霖還像30多歲，袁詠儀再怎麼化妝還是難以掩飾疲憊感。更有人打趣寫道：「袁比張看著老好多啊，張吃了啥防腐劑嗎？」覺得女性比起男性，就是不耐老。