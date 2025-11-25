我是廣告 請繼續往下閱讀

彰化市旭光路出現危險一幕！昨天（24日）上午，一名男子完全無視車流，竟在車陣中彎腰下蹲、以「青蛙跳」方式在馬路中央緩慢前進，驚險動作讓經過的駕駛紛紛急踩煞車閃避，場面一度相當危險。整段離譜行徑被民眾拍下上傳網路後迅速瘋傳，引發熱議，網友直呼太離譜，痛批他根本是在「拿生命開玩笑」。警方獲報後，將根據監視器畫面追查男子身分，並依法對該名「蛙跳男」開罰。事件發生在 24日上午11點多，畫面中，馬路上車輛來來往往，就看到一名身穿短褲、背著背包的男子，完全無視車流，不按斑馬線走，竟直接在馬路中央開始「青蛙跳」式穿越道路。只見他雙腳彎曲、身體下蹲，跳往雙黃線移動，當時車流量不少，多名駕駛嚇得急踩煞車、慢慢繞行，深怕一不小心就撞上這名「青蛙男」。影片曝光後引發網友熱議，不少人直呼太離譜！網友紛紛傻眼留言：「禮讓行人就算了，還要禮讓行人青蛙跳？」、「這是在玩現實版青蛙過河？」、「根本拿命開玩笑！」也有人直批，此舉不僅危險，更嚴重影響其他用路人，若駕駛反應不及，後果恐不堪設想。彰化警方獲報後到場，但這名「青蛙男」已揚長而去，對此，警方表示，將調閱附近監視器查明男子身分，依法開罰500元罰鍰。