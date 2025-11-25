我是廣告 請繼續往下閱讀

越南高速奔跑的經濟，看起來亮眼，卻正被一場「人不夠用」的結構性危機拖住腳步。從北寧到同奈的工業區，每天都有工廠貼出徵才公告卻乏人問津。台商形容，「現在是工廠搶人，不是工人搶工作。」隨著供應鏈外移、越南取代中國的速度加快，人力缺口正快速擴大，各家企業祭出加薪、獎金、自動化、偏鄉徵才、校企合作等手段，只為在這場勞動力保衛戰中生存下來。越南經濟自2010年後一路攀升，2023年吸引外資（FDI）額達365億美元，是近十年新高；三星、LG、富士康、立訊、博世等國際大廠持續擴產，使越南製造業規模膨脹。但越南總工會與國際勞工組織（ILO）多次警告，越南正面臨青年人口下降、人口紅利邁向終點的轉折。越南15到64歲勞動人口占比從2014年的70%以上，降至2023年的67.8%，勞動市場開始進入緊縮狀態。人資顧問公司Talentnet的調查更顯示，45%的外商將「技術工人短缺」列為最棘手問題，預估2030年越南將出現超過200萬個技術缺口。加上越南大量年輕人前往日本、南韓、台灣當移工，2023年越南海外勞工超過15萬人，創史上新高，直接抽走本地一部分青年勞力。駐越南代表劉世忠、副代表林易民日前前往北寧工業區與台商座談，業者普遍反映缺工「越來越吃緊」。鞋美公司副總林敏芳指出，過去六年美中摩擦使大量台、日、韓企業從中國撤出一半以上產能到越南，人力需求瞬間暴增，越南招工難成為結構性問題。永福精業總經理柯政祥也透露，早期是工人排隊面試，如今「徵才貼出去，只來零星幾個」。他認為，除了人口與外移因素，越南最低工資「分區制」、不同省份薪資落差大，也造成勞工不願跨區工作，加劇某些工業省的人力不足。在各家公司，搶人大作戰方式越來越多元，鞋美往偏鄉設立衛星工廠，讓勞工能在家一小時內找到工作；並透過數據化管理與績效獎金，靠科學制度提升效率，光獎金制度就能省下500名員工。第一精密工業則提供新人滿半年獎金100萬越盾（約新台幣1300元）、員工介紹獎金50萬越盾（約新台幣650元），並加碼與大學合作設實習名額與獎學金，直接在校園「先卡位」。越南官方自2024年起推動「人力資源發展策略」，目標在2030年前讓受過技能訓練的勞動力從26%提升至40%；同時擴大技職教育預算、吸引外企與職校合作。但專家提醒，越南技職教育長期投入不足，短期內很難補上產業缺口。林敏芳提醒，企業必須重新思考下一步，到底是要花錢自動化？提高福利？還是分散到第三國？而柯政祥則強調，儘管缺工嚴重，但越南仍是台商在東南亞最適合投資的市場之一，文化接近、民間互動良好，這些都是其他國家難以複製的。越南正站在供應鏈黃金年代的入口，但缺工像是一道緊箍咒勒在產業鏈上。未來十年，越南能否從「世界工廠2.0」挺進「高值製造中心」，將取決於是否補上這道最關鍵的勞動力缺口。