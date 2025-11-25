我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓正掀起近年少見的反貪風暴。從颱風災後淹水怨氣一路延燒到國會與承包商網絡，防洪工程弊案如今已讓前眾議員遭通緝、地方官員紛紛落網，也讓社會對「幽靈工程」背後長年盤根錯節的利益網重燃怒火。隨著拘捕行動加速推進，各界更關注這是否將成為重塑菲律賓基建監管的轉折點。總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上週首次公開揭露，反貪污法庭已對前眾議員薩爾迪．許（Zaldy Co）及承包商、公共工程暨公路部（DPWH）官員等16人發出拘捕令，指控他們涉入東明多羅省（Oriental Mindoro）高達2.89億披索（約新台幣1.54億元）的防洪「幽靈工程」。截至今日下午，已有8名地方官員落網，另有2人表示願意投案，但許本人仍在逃，最後行蹤被追查到日本。菲律賓政府正向國際刑警組織（INTERPOL）申請發布紅色通緝令。小馬可仕連續三天透過臉書更新調查進度，要求在逃人士自首，並強調包庇者同樣將面臨法律責任。內政部長芮慕拉（Jonvic Remulla）透露，遭逮的官員均為DPWH地方單位成員，顯示腐敗問題並非個別案例，而是整條採購鏈的深層病灶。宗教團體與公民組織視此案為反貪重要突破。天主教主教巴加弗洛（Colin Bagaforo）得知多名嫌犯落網後直呼「讚美主」；左翼並肩黨總裁戴維（Rafaela David）則提醒政府，查辦不能只停留在中階官員，應徹查工程審批與分配權力的更高層。根據《商業天地》（BusinessWorld）與菲律賓監察使公署早前資料，全國僅15家承包商便拿下全菲20%的防洪工程，累計獲得逾1000億披索（約新台幣534億元）撥款，卻出現大量品質低落、甚至從未動工的「幽靈工程」。部分承包商在9月透露，他們「不得不行賄才能標案」，暗示官商勾結已成慣行。這起弊案之所以掀起鋪天蓋地的怒火，與今年連續多場颱風重創菲律賓有關。包括呂宋島與維薩亞斯地區多處泡在水裡，民眾質疑，錢花去哪了？為什麼每次大雨就癱？也促使宗教界、學生團體與地方社運者接連在馬尼拉發起每週抗議，規模一度突破萬人。同時，菲律賓投資環境也因這起醜聞蒙上陰影。經濟學者指出，公共建設貪腐再度曝光，恐使原本已疲弱的海外投資更趨保守，加劇今年本就低於預期的經濟成長壓力。第三季菲律賓GDP僅成長4%，不但普遍低於預測，也讓外界更加關注政府是否能落實改革。隨著更多涉案人士被逮捕，民間期待的不只是「抓幾個人」，而是能否催生真正的制度修補，包括公開標案資料、縮減DPWH分散式權力、提升審計透明度，以及建立獨立監督機制。否則，只要下一場豪雨再來，這套防洪工程體系也可能再次被沖刷得漏洞百出。