印尼退休金巨頭正瞄準全球AI供應鏈。管理規模達879兆印尼盾（約新台幣1.85兆元）的國營基金BPJS Ketenagakerjaan表示，只要政府點頭，就準備把海外投資擴大至美國、台灣、日本與南韓的人工智慧基礎設施企業，從資料中心、綠電供應商到跨境電纜業者都在評估名單中，顯示印尼正尋求以退休基金切入全球AI基建市場。根據《路透社》報導，BPJS投資發展部主管愛德溫（Edwin Ridwan）透露，基金已向監管部門申請將海外投資比例上限提高至整體投資組合的5%，目前正等待批准。他指出，印尼國內AI相關產業仍在起步階段，可投資標的不多，因此希望藉由加碼海外布局拓展機會。愛德溫表示，BPJS鎖定的並非估值高昂、競爭激烈的AI晶片製造商，而是整條供應鏈中更穩定且必要的基礎設施，例如資料中心、提供AI高電力需求的能源企業，以及跨國電纜和海底通訊線路等關鍵設施。他並未排除可能投資晶片大廠輝達（Nvidia），但強調是否介入將取決於估值是否合理。印尼政府近年也積極強化數據與能源戰略，包括與新加坡、馬來西亞洽談建立「三邊跨境數據中心」，希望利用印尼的再生能源與土地條件承接更多資料中心投資。印尼國家電力公司（PLN）正擴大綠電供給，也使印尼希望成為東南亞資料中心與AI運算基地的政策更具可行性。外界分析，BPJS一旦獲准投資海外，將是印尼首次以大型公共基金介入國際AI基礎建設市場，對印尼吸引高科技投資、補強能源與資料基礎建設都具有指標意義，也凸顯東南亞政府正加速追趕全球AI基地布局的競爭。