我是廣告 請繼續往下閱讀

國防部推出《台灣全民安全指引》，但因有部分數據還未完全整合好，加上用途也遭質疑，在野黨批印製手冊浪費公帑。內政部長劉世芳24日怒批，批評的人，「要不是公主病、王子病，可能是在無塵室長大」。國民黨前發言人李明璇酸，她沒有「亂丟小橘書」，甚至覺得它「拿來蓋泡麵剛剛好，超實用」。李明璇說，她自己認真研讀，才會發現這本耗資六千四百四十七萬公帑印製的手冊存在諸多矛盾與漏洞，但劉世芳部長卻很荒謬，不應檢討內容，反而先指責人民。她強調，政府既然花了鉅額公帑，就不能允許內容漏洞百出，必須正視危機風險，拿出真正有效的準備。李明璇建議劉世芳，「好好翻一下你口中的小橘書」，並模擬在「斷電斷訊的情境要靠這本小橘書找出避難所」的困難性。李明璇指出，手冊除了有繁瑣步驟與矛盾邏輯外，更有胸腔科醫師提醒，第十三頁的 CPR 位置圖示畫錯，「照手冊的教學會把人壓死」。她強調，問題不在於不能印民防手冊，而是「內容不要那麼瞎好不好」。對於劉世芳將手冊稱為「小橘書」，並稱其「一定比小紅書更有參考性質」，李明璇也展開反諷。她表示自己「沒在看小紅書」，無法做出評論，但既然劉世芳能夠做出評比，可見她對「小紅書」已然「熟讀，十分了解」。李明璇批評民進黨的論述已經變成：「丟掉小橘書的，是有病；不認同小橘書的，是中共同路人」。她諷刺民進黨老是把共產黨掛在嘴邊，並引用行政院副院長鄭麗君曾自述最愛的哲學家是「馬克思」、最喜歡的書是「共產黨宣言」來強化其論點。李明璇在文末嚴正奉勸民進黨，應停止動不動就將他人貼上「投降」、「中共同路人」的標籤。她強調自己從未鼓吹投降，要求政府拿出「真正的智慧與能力」，讓國家「遠離戰爭」，而不是靠著一本漏洞百出的「小橘書」自我催眠。