利特再提到粉絲無人機應援，表示想再回到大巨蛋開唱。

利特為了代言品牌來台出席記者會。

韓流帝王SUPER JUNIOR（簡稱：SJ）台北大巨蛋演唱會結束至今，仍讓隊長利特相當難忘，他今（25）日在台出席代言記者會時，提到E.L.F.的百萬無人機應援，表示：如果有機會，明年還要再到大巨蛋開演唱會，「」也表示還想開飲料店，深入台灣民眾跟粉絲的心。SJ的粉絲日前在台北大巨蛋演唱會上祭出史上最狂的應援：60台無人機排字，讓成員當下感動爆哭，利特當時表示已經忘記上次落淚是什麼時候；今天記者會上他提到：「我出生到現在接受過的應援，讓我不自覺落淚的應援，就是無人機應援，當無人機緩緩上升上天排出SJ跟E.L.F.，又一起和聲唱歌，當下我真的說不出任何話，只有滿滿感動，所以熱淚盈眶。」當時演唱會結束後，利特透露：「成員之後一起去吃飯，有說想在大巨蛋再辦一次演唱會。」那明年有可能嗎？他表示：「如果大家都願意，不管什麼時候，我們都願意來，到時候我會在台上說『我回來了』。」他也補充真的非常喜歡台灣，但畢竟不是自己想來就能來，「像這次品牌邀約我、台灣粉絲邀約我，如果你們邀請我，我會第一個跑來台灣的！」利特也有想在台灣完成的計劃，除了帶家人來旅遊，也想在台灣開美食店或飲料店，「是親自開那種，我會到店裡工作，我想要深入台灣民眾跟粉絲的心裡。」最後他也對粉絲深深告白：「SJ今年正式邁入出道20週年，11月14日到16日連3天在台北大巨蛋開唱，3場共吸引9萬人朝聖，也刷新韓星在該場地「連續開唱最多天」的紀錄。當時尾場，粉絲應援出大絕，在藝人演唱〈Marry U〉後送上斥資百萬的60台無人機表演，分別呈現：SJ05、SJ25、SJ的超人LOGO、E.L.F.愛心，成員原以為是停電出事，發現是驚喜後，利特、銀赫爆哭到不行，利特甚至表示忘記上一次落淚是什麼時候，感謝台灣E.L.F.的純真純粹，再次打動他的心。當時利特感激的說，很久沒有流出熱淚，經歷這樣的應援後，他認為此後不會再哭，「我瞬間覺得，我之前是不是失去純真的感覺，我覺得各位的純粹打動我的心，其實作為藝人過了20年會失去很多，但是我們運氣很好，遇到了E.L.F.，各位幫助我們更加發光發熱，我們接受這麼多，該怎麼回報？我一直在想，就想我們會一直做10年、20年，會繼續做下去，就像各位毫無目的愛著我們一樣，我也會努力工作，愛著大家來回報」。