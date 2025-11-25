我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼政府宣布正式啟動「全球印尼公民身分」（Global Citizenship of Indonesia，GCI）申請制度，讓前印尼公民與具印尼血統者在不取得雙重國籍的前提下，也能無期限在印尼居住、工作與投資。面對愈來愈明顯的海外人才流失，雅加達當局盼藉此政策重新連結全球印尼人，吸引具專業與資源的族群返國。印尼國籍法目前不承認成年人持有雙重國籍，所有同時持兩本護照的人在年滿18歲時必須選擇其一。這項限制長期讓許多在海外成長的印尼第二代、跨國家庭子女，以及已取得外國身分的專業人士，即便想回印尼發展，也因身分問題受限。根據《路透社》報導，印尼移民局居留許可司司長普特朗托（Is Edy Eko Putranto）表示，GCI參考印度的「海外印度公民證」（OCI）制度，提供與印尼具強烈連結的外籍人士「無限期居留許可」，作為傳統雙重國籍的替代方案。他說，這是一項「戰略性解方」，可降低政策障礙，讓海外印尼人更容易回國貢獻所長。根據移民局規劃，符合GCI申請資格者包括前印尼公民、第二代以內具印尼血統的外籍人士，以及跨國婚姻所生的子女。普特朗托指出，全球印尼人是我們的國家資產，他們熟悉文化、語言，也帶著海外經驗與專業，若能回流，將成為國家發展的重要助力。GCI的推出，被外界視為政府回應「人才外流」壓力的重要政策。印尼移民總署資料顯示，2019年至2022年間，將近4000名印尼人選擇加入新加坡籍；澳洲、美國、馬來西亞和荷蘭也都是熱門移居國家。世界銀行分析指出，印尼受過高等教育的人口中，有顯著比例選擇長期居住海外，導致國內高技能勞動力供給不足。為改善此狀況，印尼政府近年積極推動人才政策，包括推出「金色簽證」（Golden Visa）吸引大型投資者、放寬外籍專業人士工作規定，如今再加入GCI，被視為「留才、攬才、招才」的三項核心措施。印尼政策研究員認為，若GCI能有效落地，將有助於補足印尼在綠能科技、AI、生技醫療等關鍵領域的人才缺口，也能加強印尼與海外社群的經濟網路與文化連結。不過也有法律專家提醒，申請流程、權益保障等細節仍須清楚制定，否則成效可能有限。印尼政府強調，這將是長期政策工程，目標是在全球競爭加劇前，及早確保人才與資源的穩定來源。外界關注，GCI是否能成功逆轉愈演愈烈的「人才流失」趨勢，將成為未來數年的重要觀察指標。