藝人黃子佼2023年陷入演藝圈MeToo風波，而後檢警在其家中搜索時，發現一個存有大量來自偷拍論壇「創意私房」的未成年人性影像的影碟，影像數量高達2259個，一審被判有期徒刑8月。全案進入二審階段，昨（24日）黃子佼透過律師發聲明表示已和全數被害人和解，今（25日）高等法院二審宣判，改判刑1年6月、緩刑4年，可上訴。對此，被害女子的委任律師楊佳陵也接受訪問。楊佳陵指出，黃子佼在聲明中提及「若沒有人下載，就不會有人提供」一語，點出了數位性暴力的系統性問題。她認為，這句話應成為黃子佼深刻反省的起點，也期望他能以此理解為基礎，投入彌補傷害與防止再犯的行動。楊佳陵強調，案件的真相不只停留在個別被告身上，網路上最初拍攝、散布、架設平台牟利的加害者仍有大量逍遙法外，「他們才是這條黑暗產業鏈的源頭。」她呼籲司法與警方不要因單一案件的偵結而鬆手，應持續追查境外平台及相關共犯，讓所有加害者都無處遁形，才能真正讓孩子在沒有恐懼的環境中長大。對於刑度是否足夠，楊佳陵表示，被害人真正看重的從來不是黃子佼最終是否入獄，而是社會是否理解「一次下載，就可能帶給兒少一生不可逆的創傷」。她盼望判決能成為被害人療癒的起點，也讓台灣的兒少保護意識重新被喚醒。她同時指出，這起案件反映現行法律對數位性犯罪的嚇阻仍有不足之處，仍有受害者在暗處等待援手，因此立法修正與制度改革比任何單一判決都更加關鍵。她也感謝司法的努力，期盼未來能共同打造更安全的社會。