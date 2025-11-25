我是廣告 請繼續往下閱讀

上賽季在西區季後賽飲恨出局的丹佛金塊，在經歷上一場輸給國王的挫折後迅速調整腳步。於今（25）日的比賽中，他們前往孟菲斯客場挑戰灰熊，在球隊一哥約基奇（Nikola Jokic）本季第10次大三元的率領以及穿針引線下，打出流暢的團隊攻勢，最終以125：115擊敗灰熊，並以13勝4負的戰績反超湖人，重返西區第二寶座。儘管開賽階段，面對灰熊的防守約基奇手感不佳，前兩節 、5投僅2中，但他半場就送出8次助攻，讓隊友穆雷（Jamal Murray）成為最大的受益者，穆雷憑藉火熱手感，上半場狂砍16分，幫助金塊帶著7分優勢進入下半場。雙方易籃再戰後，約基奇在投籃手感未完全回暖的情況下，沒有選擇強攻，而是更專注於在場上拉開空間，為隊友創造得分機會。終場金塊以125：115收下本季第13勝，戰績也超車湖人，高居西區第二。全場比賽結束，約基奇以9投5中的表現，斬獲17分、10籃板、16助攻的豪華大三元。其中，他面對雙人包夾的轉身不看人傳球，以及在第三節末命中的Logo Shot，都讓現場球迷驚嘆不已。約基奇不僅奪下本賽季的第10次大三元，高居聯盟第一，更讓他刷新了多項中鋒的組織紀錄：他生涯已累積33次單場15次助攻，而其他中鋒的合計次數僅有14次，再次證明了約基奇在組織和策應方面的統治力。