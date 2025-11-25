年末即將迎接聖誕、跨年等派對時刻，必勝客表示，不只「嫩牛大蝦起司披薩」半價回歸，搭配冬季限定「黑鑽松露火山熔岩餅皮」，全新推出「德國豬腳海陸盛宴拼盤」澎湃美味。《NOWNEWS今日新聞》記者整理必勝客12大優惠套餐，本文提供給讀者一次掌握。達美樂則有披薩買大送大優惠，加碼外送一元可可馬芬開搶。
📌必勝客：買一送一披薩優惠！嫩牛大蝦配松露火山熔岩、德國豬腳拼盤
方便年末聖誕、跨年聚會開趴，必勝客限時回歸「嫩牛大蝦起司披薩」，極致厚切牛排淋上紅酒醇香法式多蜜醬，搭配炙燒鮮嫩大蝦與三種起司，濃郁開吃卡門貝爾乾酪起司球、澳洲乳酪片與紐西蘭莫札瑞拉起司，外帶單點半價459元。
冬季限定「黑鑽松露火山熔岩餅皮」，以義大利頂級松露融合四種天然起司製作濃郁雪白起司火山，搭配外圈超牽絲的熔岩芝心，點大披薩享加購價219元升級。
必勝客首度新推「德國豬腳海陸盛宴拼盤」，經典德國豬腳皮酥肉嫩沾取黃芥末醬，搭配人氣副食黃金和風鱈魚塊、薯金幣及BBQ烤雞，單點599元、或以聖誕跨年拼盤餐超值加購170元升級。
年末必勝客最新12大優惠套餐推薦菜單：
◾️11月25日至12月29日，「嫩牛大蝦起司燉飯」單點特價199元、「雙人套餐」299元起，「嫩牛大蝦個人披薩」XL豪華套餐249元。
◾️11月25日至12月22日，聖誕跨年拼盤樂享餐「免費送可樂」（全台限30家指定門市）。
◾️11月25日至2026年1月5日，外帶嫩牛大蝦起司大披薩「買一送一」、外送「買大送小」優惠；聖誕跨年小套餐「嫩牛大蝦起司披薩＋副食6選1＋飲料」特價659元；聖誕黑鑽松露火山餐「嫩牛大蝦起司黑鑽松露火山大披薩＋大披薩＋副食4選1＋飲料」特價999元。
📌達美樂：披薩買大送大！外送一元可可馬芬開搶
達美樂現正折扣，使用優惠碼「557823」外送爽吃「披薩買大送大」550元起；優惠碼「970857」還可外送加購可可馬芬只要一元。
資料來源：必勝客、達美樂
