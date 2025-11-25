我是廣告 請繼續往下閱讀

前英特爾（Intel）、深科技創投（Playground Global）合夥人執行長季辛格（Pat Gelsinger）日前率團來訪台灣深化半導體合作，提到台灣半導體產業不可取代性。經濟部今（25）日在臉書轉載《日本經濟新聞》專訪，強調即便台灣近期半導體產業赴美，但並非美國掏空台灣半導體產業。季辛格上週更率領7家深科技新創來台與台灣深化半導體的合作，以幫助這些新創公司從研發走向量產。他接受《日本經濟新聞》專訪時，具體說明了台灣的半導體能量，美國要重建如同台灣同等規模的產業基礎，恐怕也需要數十年，而非僅僅幾年時間。季辛格描述，台灣的優勢是完整的產業生態系，擁有許多主要晶片開發商，以及廣泛的封裝與電子製造業者，更用一句話形容台灣的效率，「你早餐想到一個點子，中午就能做出原型，晚上就能進入量產。」他表示，台灣的優勢是完整的產業生態系，擁有許多主要晶片開發商，以及廣泛的封裝與電子製造業者。這些都是共同打造先進硬體與製造技術所需的關鍵基礎；而且台灣有目前供應鏈地位是因為40年前就開始著手布局，台積電在這裡，相關的供應鏈便會跟著聚集。面對無論是台積電赴美國亞利桑那州投資，或是美國總統川普關稅加速台廠赴美投資，經濟部曾多次表示，掏空台灣並非事實，更舉出總裁魏哲家曾說「掏空台灣、門都沒有」，高雄評估擴建2奈米一事，顯示台積電持續加碼投資台灣。