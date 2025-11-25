原本習慣用LINE Pay轉帳的用戶注意了，LINE Pay與iPASS MONEY確定分家。LINE Pay自家的電子支付錢包「LINE Pay Money」12月3日下午3點正式上線，而原本的iPASS MONEY將成為獨立App。之後該怎麼轉帳給LINE好友？目前來看整合度最高的會是「LINE Pay Money」，該如何把原本「iPASS MONEY」錢領出？《NOWNEWS》整理一文告訴你。
LINE Pay可以直接點選LINE好友後進行轉帳，不需輸入對方帳號，即可轉帳給好友，對於用戶來說是個非常方便的功能，之後LINE Pay分家對於用戶來說最方便的且整合性最高的方式會是「LINE Pay Money」，直接在原生的LINE裡面就能看到LINE Pay Money，但需要視為全新的「電子支付」，因此需要重新認證和綁定，認證後就會跟以往一樣方便了。原本的iPASS MONEY，雖然依舊可以用LINE轉帳，但已經為獨立的App，使用習慣還需要再適應。
🟡LINE Pay分家後「三種方式」轉給LINE好友
👉 LINE Pay Money
預計上線日為2025年12月3日下午3點，像要繼續在LINE App直接轉帳給LINE好友，需要申請重新LINE Pay Money帳戶，不需要獨立App，即可在LINE裡面直接轉帳給好友，預料會是整合性最高的方式。
操作方式：更新LINE 應用程式 → 準備身分證明文件確認 → 透過銀行帳戶/信用卡進行金融驗證。
👉 iPASS MONEY APP
iPASS MONEY明年移轉至獨立APP後，無須重新註冊直接下載一卡通 iPASS MONEY APP，並使用原有手機號碼或登入ID 即可繼續使用，直接點選「LINE好友轉帳」就可轉帳給LINE 好友。除了LINE好友轉帳功能外，iPASS MONEY APP還加入手機門號轉帳。
👉開通LINE Bank網銀
LINE Bank是純網銀執照的銀行，由日本LY Corporation與多家台灣大型金融機構共同投資。純網銀是指沒有實體分行，所有服務都透過網路與行動裝置進行。申請的步驟，相對於移轉到iPASS MONEY APP需要好幾個步驟，需要填寫開戶資料、拍攝並上傳身分證與健保卡正本、驗證他行帳戶等等。
🟡iPASS MONEY服務停止日、餘額查詢、提領方式
LINE Pay錢包內 iPASS MONEY何時停止？
預計2025/12/31所有用戶功能將停止服務，2026年1月1日起，LINE Pay介面將不再提供iPASS MONEY服務連結。
在LINE裡面檢查iPASS MONEY餘額、提領
LINE Pay不會把iPASS MONEY 的餘額，轉到 LINE Pay Money 帳戶，兩家分屬於不同電子支付，無法直接進行移轉。
查看餘額：開啟LINE APP，點選主頁的「錢包」或「服務」頁面→進入「LINE Pay」→點選「iPASS MONEY」→登入iPASS MONEY，可以看到餘額及近期交易紀錄。
提領餘額：開啟LINE APP，點選主頁的「錢包」或「服務」頁面→進入「LINE Pay」→點選「iPASS MONEY」→登入iPASS MONEY→點選「提領」功能→選擇要提領到的銀行帳戶，若尚未設定過請先新增銀行帳戶→輸入欲提領的金額，即可完成，部分銀行提領手續費為15元。
資料來源：iPASS MONEY、LINE Pay Money
