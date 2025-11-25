我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉男犯案後一路搭乘計程車返回新北市瑞芳區住處，在熟睡中狼狽被逮。（圖／翻攝畫面）

台北市大安區師大路近期發生一起竊盜案，一名擁有多項竊盜前科的51歲劉姓男子利用改裝機車鑰匙，在光天化日之下竊走一間尚未營業的印度餐廳收銀機內5萬8千元現金，而後搭乘計程車返回新北市瑞芳區的住處，於熟睡中狼狽被警方逮捕，全案依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。據了解，這名51歲的劉姓男子2日一早先從瑞芳住處搭乘火車至台北市大安區師大商圈附近，而後利用改裝的車鑰匙鎖定一間尚未營業的印度餐廳，闖進去後竊走收銀機內5萬8千元現金，過程僅短短10分鐘。警方獲報後立即成立專案小組，擴大調閱監視器發現，劉男在犯案後用竊得的現金搭乘計程車，一路逃回瑞芳住處。警方鎖定劉男的住處，於18日持台北地檢署核發之搜索票、拘票，將還在熟睡的劉男拘提到案。劉男和年邁母親同住，供稱因長期失業才會下手。對此，大安分局表示，將加強轄內巡邏，亦呼籲商圈店家，應留意關店後門窗有無緊閉，加強防盜保全措施，除了將貴重物品妥善保管、上鎖，亦避免貪圖方便而將鑰匙留於店內，若有可疑人車徘徊，請撥打110報案，維護社會治安人人有責。