▲Energy、蘇慧倫、蕭秉治、呂思緯、白安將於下月24日出席《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會。（圖／相信音樂提供）

坤達、書偉回歸Energy！全員合體公益獻愛心

▲▼《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會將在下月24日晚上8點於台北大全聯內湖店舉辦。（圖／相信音樂提供）

偶像天團Energy成員坤達、書偉捲入閃兵風波，上月23日團體宣布休團，本月14日2人遭到起訴，檢方求刑2年8個月，演藝工作全面暫停，團體動向備受關注。不過Energy仍於下月24日、晚間8點在台北大全聯內湖店舉辦《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會，偕同蘇慧倫、呂思緯（鼓鼓）、丁噹、白安及蕭秉治等齊聚舞台，將現場的感動化作支持社福團體的力量，陪伴更多需要幫助的人度過寒冬。Energy、蘇慧倫、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治這回將化身聖誕老人，搶先在平安夜晚上，將出席《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會，此次與全聯、大全聯以及全聯佩樺圓夢社會福利基金會合作，不僅號召歌迷一起做公益，也邀請多個社福團體到場欣賞演出，讓關懷真正走進需要被看見的角落。目前暫停公開演出的Energy也將全員出席，為公益盡一份心力。希望在今年特別的歲末時刻，用最真摯的音符，為城市增添一份節日的幸福感，也期盼每一位到場觀眾，都能在音樂中得到擁抱與安慰。《HOHOHO！唱響平安夜》公益演唱會，於24日晚上8點於台北大全聯內湖店舉辦，用歌聲擁抱每一個人，用愛唱響平安夜，本月29日晚上7點，白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治也將出席於台北大全聯內湖店的聖誕點燈活動，為2025年聖誕節揭開序幕。除此之外，眾人也應景聊到小時候收過的聖誕禮物，白安分享：「小時候我爸媽都會把聖誕襪放在我房門口，第一個聖誕禮物是香水。」眾人一聽都相當驚訝；丁噹笑說：「小時候我把鞋子放在窗口外面，但等到天亮把窗戶打開，裡面卻空無一物。」鼓鼓貼心回說：「接下來妳放，每年都會有禮物，我們會幫妳準備！」蕭秉治則表示自己每年都會親手佈置聖誕樹，相當有儀式感。