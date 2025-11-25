我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人黃子佼被控持有高達2259部未成年性影像，一審被判刑8月，全案進入二審，就在宣判前夕，黃子佼透過律師發聲明道歉，並表示已和全數被害人達成和解。全案於今天宣判，高等法院改將他判刑1年6月、緩刑4年，可上訴第三審。外界好奇為何黃子佼獲緩刑免囚？對此，高院指出關鍵原因「由於黃子佼先前無有期徒刑以上前科，且已全額賠償、取得37名被害人同意，才會予以緩刑」。全案於25日宣判，高院改認定黃子佼確實違反《個人資料保護法》之罪，高院認為，「被告為了一己私慾，主動加入創意私房論壇成為會員，並且從該論壇購買、下載、儲存兒少性影像及個人資料，對於我國兒童少年身心健全發展環境，影響非輕」。高院合議庭指出，撤銷原判決的原因，是由於原判決漏未加重其刑，認定被害人為35人，與高院認定37人有落差，不過，高院考量黃子佼先前並未犯下有期徒刑以上之罪，再加上他與37位被害人達成和解、給付、賠償完畢，「足認其有彌補各該被害人所受損害之真意及具體作為」，同時，被害人也都同意給予被告緩刑的機會。因此，二審高院改判黃子佼有期徒刑1年6月、緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應向指定之政府機關政府機構等提供180小時之義務勞務以及接受法制教育3場。另一方面，由於高院變更法條判刑，全案原本二審即定讞，但變更法條後，全案可上訴第三審。但因黃子佼、律師均未到庭聽判，無從得知是否上訴第三審；而檢方如果不滿判決結果，也可提起上訴。