金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）近期驚傳與合作逾10年的運動品牌Under Armour（UA）結束合作，雙方合約將在2026年正式劃下句點，柯瑞將帶著自己的Curry Brand獨立運作。根據美國權威財經媒體《彭博》報導，柯瑞出走的背後，可能與UA未能簽下WNBA新星克拉克（Caitlin Clark）有密切關聯。
未能爭取到WNBA新星克拉克 讓柯瑞萌生「出走」決定
根據《彭博》報導，柯瑞與UA的分手，與品牌在爭取克拉克加盟時表現不力直接相關。當時UA開出的合約為4年1600萬美元（約合新台幣5億元），而Nike則提供8年2800萬美元（約合新台幣8.8億元）的條件，最終克拉克選擇加盟Nike陣營。這位女籃新星的加盟，不僅引爆女子籃球話題，也將迎來個人代言鞋款。
柯瑞一直以來積極關注女子籃球的發展，並投入資源支持女籃運動。他對UA未能簽下克拉克感到失望，再加上自身與團隊對品牌在Curry Brand投入不足的怨念，使得雙方矛盾逐漸升級，最終促成合作結束。
《彭博》指出，柯瑞與UA合作超過十年期間，雙方曾創造多項商業成功，也讓Curry Brand成為籃球鞋市場的重要品牌。然而隨著此次分道揚鑣，柯瑞將全權掌控個人品牌，未來將以獨立方式運作，並持續推動對女子籃球的支持。柯瑞此次出走，也讓外界關注他接下來Curry Brand的發展策略，以及未來是否會繼續在女籃市場有所布局。
「讓柯瑞以自己的方式發展」UA執行長感謝並放手
柯瑞11月14日與運動品牌Under Armour（UA）共同宣布，雙方結束長達13年的合作關係。根據原定計畫，UA還是會於2026年2月推出雙方合作的最終款球鞋Curry 13。合作終止後，原先隸屬於UA旗下的Curry Brand將正式以獨立品牌運作，並開始尋求新的獨家零售合作夥伴。
Under Armour執行長普朗克（Kevin Plank）當時在聲明中表示：「對於Under Armour而言，此刻的重點是在我們轉型的關鍵階段，紀律且專注於核心的UA品牌。而對於史蒂芬來說，現在正是讓他所創造的一切，以他自己的方式發展的正確時機。我們永遠感謝他為UA團隊帶來的一切。」
柯瑞也在聲明中回應：「Curry Brand所代表的價值觀、我所堅持的信念以及我對這一使命的承諾永遠不會改變，只會變得更加堅定。我對未來感到興奮，這個未來將專注於積極的成長，並持續承諾為下一代付出。」柯瑞同時感謝UA在職涯早期對他的重要支持，「他們讓我有空間打造出超越球鞋本身、更具影響力的事物。」
消息來源：《彭博》
