家中的吹風機、電鍋壞掉先別急著丟！近期有位台中民眾分享，自己家中的名牌吹風機壞掉了，原本打算丟掉，結果意外找到了「台中市環保局家電診所」資訊，最終只花50元維修工本費，就讓好幾千元的吹風機復活成功，省下一大筆錢，消息曝光也引發熱議。
壞掉吹風機花50元被修好！超神家電診所在台中
昨（24）日有一名女網友在社群平台Threads上分享喜悅，「原本要丟掉的吹風機竟然起死回生！拿去台中市環保局家電診所維修，居然只要50 元工本費就搞定，真的超划算！省一筆，大推」，不過也提到，這項服務只限定提供給台中市民。
消息曝光後，也讓大批網友直呼，「超級實用，謝謝分享，身為台中市民完全不曉得」、「我之前吹風機也是接觸不良，拿去電器行修理收4百，太晚知道這消息了」、「這服務也太實用了」、「50塊工本費真的很佛心」。
家電診所能修11種家電！成立14年幫民眾省下數千萬
事實上，台中市環保局「家電診所」從2011年就已經成立，地點在北屯區的寶之林廢棄家具再生中心以及清淨園區家電診所，只向民眾收取50元的工本費，若需更換材料則費用另計。
目前台中「家電診所」有修理電風扇、吹風機、烤箱、電鍋、飲水機、檯燈、果汁機、熱水瓶、暖風扇、烘碗機以及快煮壺等11種家電，而且只收工本費50元。
台中市環保局也表示，「家電診所」修復率達84.73%，營運十多年下來，維修收件量已經超過2萬件，延長家電壽命也有效減少垃圾與碳排放量，還為了市民省下超過3千萬元的家電更換金額。
因此，台中人如果家中的電風扇、吹風機壞掉的話，千萬不要急著丟，可以先電話洽詢「家電診所」詢問是否能夠維修，再到現場送件，就有機會省下一筆錢囉！
台中市環保局「家電診所」詳細資訊
地點：寶之林環保教育園區
地址：台中市北屯區和順路439號
開放時間：開放時間為週一至週二、週四至週六的早上8時至12時，下午1時至4時30分(週三、日及國定假日休診)
電話：(04)2436-9702
收費方式：每件酌收50元工本費，更換特殊材料費用另計
我是廣告 請繼續往下閱讀
昨（24）日有一名女網友在社群平台Threads上分享喜悅，「原本要丟掉的吹風機竟然起死回生！拿去台中市環保局家電診所維修，居然只要50 元工本費就搞定，真的超划算！省一筆，大推」，不過也提到，這項服務只限定提供給台中市民。
消息曝光後，也讓大批網友直呼，「超級實用，謝謝分享，身為台中市民完全不曉得」、「我之前吹風機也是接觸不良，拿去電器行修理收4百，太晚知道這消息了」、「這服務也太實用了」、「50塊工本費真的很佛心」。
家電診所能修11種家電！成立14年幫民眾省下數千萬
事實上，台中市環保局「家電診所」從2011年就已經成立，地點在北屯區的寶之林廢棄家具再生中心以及清淨園區家電診所，只向民眾收取50元的工本費，若需更換材料則費用另計。
目前台中「家電診所」有修理電風扇、吹風機、烤箱、電鍋、飲水機、檯燈、果汁機、熱水瓶、暖風扇、烘碗機以及快煮壺等11種家電，而且只收工本費50元。
台中市環保局也表示，「家電診所」修復率達84.73%，營運十多年下來，維修收件量已經超過2萬件，延長家電壽命也有效減少垃圾與碳排放量，還為了市民省下超過3千萬元的家電更換金額。
因此，台中人如果家中的電風扇、吹風機壞掉的話，千萬不要急著丟，可以先電話洽詢「家電診所」詢問是否能夠維修，再到現場送件，就有機會省下一筆錢囉！
地點：寶之林環保教育園區
地址：台中市北屯區和順路439號
開放時間：開放時間為週一至週二、週四至週六的早上8時至12時，下午1時至4時30分(週三、日及國定假日休診)
電話：(04)2436-9702
收費方式：每件酌收50元工本費，更換特殊材料費用另計