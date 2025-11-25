我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌今（25） 日清晨6點帶著黨內青年團赴日本交流，展開4天的訪問行程。不過日本首相高市早苗「台灣有事論」引發中日關係緊張，這時到日本參訪，讓前主席柯文哲很擔憂，提醒台灣在東亞區域和平穩定上面，扮演和諧的平衡點，而不要成為對立的衝突點。黃國昌出訪前受訪透露，柯文哲相當關心這次的訪日行程，他認為區域的和平、安全、穩定，對於台灣的安全至關重要，當中日彼此發生對立衝突時，應該呼籲的事情是各方都能夠理性對話，而不是在旁邊火上加油，讓對立更加激化。對於柯文哲是否有給出訪建議？黃國昌說，他跟柯文哲無話不談，台灣內憂外患，民進黨政府違法濫權，要怎麼樣解決這件事情，一直都是他與柯文哲共同關心的事情。但關於近日柯文哲班師回朝一事，黃國昌透露，中央黨部到目前為止，不管是柯文哲在擔任主席的時候，還是現在，都沒有他的辦公室，他自己有另外自己的辦公空間，但不會造成彼此溝通隔閡。