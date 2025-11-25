我是廣告 請繼續往下閱讀

北台灣又有最新樂園了！台北關渡「恐龍沉浸式戶外樂園」明年開幕

這次打造的「恐龍沉浸式戶外樂園」是北台灣首間，而且就位於台北關渡碼頭貨櫃市集鬧區

有將近70隻巨型擬真動態恐龍在現場

將在明年1月17日開幕，展出到2027年1月21日。

▲台北關渡碼頭貨櫃市集即將化身台版《侏羅紀世界》，成為北台灣首座「恐龍沉浸式戶外樂園」，佔地高達1500坪。（圖/Google評價）

台版《侏羅紀世界》樂園搶2026最熱親子景點！重點設施一次看

包括恐龍騎乘、恐龍餵食、恐龍氣墊樂園以及腫頭龍隊戰區等

包括「侏羅密境」

「猛獸出擊」

「巨獸出沒」

「勇闖恐龍島」

▲台北關渡「恐龍沉浸式戶外樂園」佔地1500坪，打造70隻巨型擬真動態恐龍在現場，最大恐龍高達13公尺、長20公尺。（圖/時藝多媒體提供＠mediasphere.com.tw）

關渡恐龍探險樂園早鳥票要賣了！開幕時間、票價資訊一次看

台北關渡恐龍探險樂園開幕時間為2026年1月17日，展出時間到2027年2月21日，每天上午10時至18時為開放時間，每天最後入場時間為下午17時，地點就位於台北關渡碼頭貨櫃市集。

12月1日至12月14日在時藝官網以及KKday都可以買，每張200元，限量4萬張，不分平假日都可以使用

▲關渡恐龍探險樂園早鳥票將在12月1日開賣，年票則是在12月15號開賣，都有限量，民眾記得準時購票。（圖/時藝多媒體官網＠mediasphere.com.tw）

🟡台北關渡恐龍探險樂園資訊

2026年1月17日（六）至2027年2月21日（日）

台北市北投區知行路360-1號（關渡碼頭貨櫃市集）

北台灣最新遊樂園明年準時開幕！說到雙北的遊樂園，大家一定都會想到位於士林的「兒童新樂園」，但現在即將有最新選擇，明年台北關渡碼頭將開幕北台灣首座「恐龍沉浸式戶外樂園」，佔地高達1500坪，打造70隻超擬真動態恐龍展出約一年時間，如同台版的《侏羅紀世界》，早鳥票從12月開賣只要200元，家長們可不要錯過2026年全新的親子景點！，園區內包含疊紀、侏羅紀、白堊紀三大生態場景重建，，最大恐龍高達13公尺、長20公尺。搭配戶外1500坪超大探險場景，恐龍種類也非常齊全，包括霸王龍、異特龍、梁龍、腕龍、迅猛龍群全數上線，會機械動態、呼吸特效、地面震動、 360° 環場聲效全面升級，打造宛如「恐龍就在眼前醒來」的逼真體驗，如同台版《侏羅紀世界》降臨城市，園區這次非常有信心，主打全台首座恐龍沉浸式戶外樂園，要來一拼2026年最熱親子景點，除了看恐龍，還推出各種戶外體驗，；園區內不定時還有恐龍明星巡場，讓爸媽可以拍出逼真感，怎麼拍都像電影海報！另外樂園內的四大沉浸展區中還有許多設施，近距離觀賞各種恐龍家族的生態；，迅猛龍以及霸王龍高速逼近的沉浸體驗；，13公尺高的梁龍和腕龍穿越天空線，變異暴龍以及霸王龍最強對決，地面也會跟著震動；最後則是，是小孩最愛的動態遊樂園，大朋友小朋友都非常適合到此一遊。目前官方即將販售早鳥票，；第二波售票則從12月15日至明年1月16日，販售年票1200元，限量1000張，不分平假日都可以使用，從年初爽玩到年底；其他有包括家庭票550元、單人票240元、優待票220元等，第三波售票就是園區開幕之後，價格就沒優惠囉！想要去的民眾可以準備搶票啦！📍開幕、展出日期：📍園區開放時間：每日10時至18時（17時停止售票入場）📍園區地點：📍園區票價：早鳥票200元/年票1200元/家庭票550元起/單人票240元起/優待票220元起📍交通資訊：搭乘捷運至關渡站，轉乘公車紅35或小23至「關渡碼頭」站下車；搭乘捷運至關渡站，步行約15分鐘或騎乘YouBike前往；自行開車從國道1號台北交流道下，沿著省道臺2乙往知行路方向前進，周邊有許多停車場可停車。