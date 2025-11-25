我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人黃子佼「創意私房」案二審因完成賠償和解，今天上午改判1年半、緩刑4年，「撒錢免關」策略看似收到成效，不過高等法院的新聞稿中暗藏伏筆，檢方偵辦本案依被害者到案先後分為兩波起訴，去年(2024）5月第一波35人、今年4月第二波12人，合計47人，黃子佼與其中37人調解成功，北檢今年4月針對12名被害者共586部影片的部分提起第二波起訴時，第一波35人、2259部影片的部分已在去年年底對黃子佼判刑8個月，並進入二審程序，因此當時檢方將第二波起訴移送併案給高院審理，不過在今天二審判決的說明中，高院合議庭對此說明：「檢察官移送併辦之其他性影像部分，，其餘影像中疑似之，甚且，因而無從確認此等部分性影像是否為其本人所拍攝及其拍攝時年齡為何，尚難就此部分對被告論以上開罪名，故。」在黃子佼一審判決書的附表中，有整理35名被害者對於本案的意見，其中。有1人原本只表達不願和解、請法院依法處理，後來明確表示「從重量刑」；還有1人在準備程序庭表達如果黃子佼認罪有悔意，願跟他和解，但回函給法院時要求從重量刑，到了審理庭，又改口請法院依法判決，對照二審認定37人已和解、退回檢方偵辦的10人都來自第二波起訴，可知一審未回函的20人都在二審表態了，而且原本請法官從重量刑的被害者到了二審也鬆動立場，接受黃子佼提出的和解方案。黃子佼對於浮出檯面這37人賠錢道歉，雖然二審刑度比一審更重，但有宣告緩刑，讓黃子佼躲過入獄的下場，不過北檢已收到高院退回「未現身10人」的消息，會依法重新調查。