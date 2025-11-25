我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院院會通過《財政收支劃分法》修正草案，函送立法院審議，不過立法院才剛三讀通過《財劃法》，在野黨認為行政院拿不出試算表，無溝通誠意，今（25）日程序委員會將政院版《財劃法》封殺。行政院長卓榮泰今在立法院答詢說，政院對已三讀的《財劃法》，最後覆議時間是本週四，希望這3天立法院還是能有些作為，「讓我們知道這部失速列車能不能停下來。」卓榮泰強調，要中央違法編列預算，這絕對不行！而明年計畫型補助只能降為308億元，因為統籌分配稅款要多釋出4615億元，然後要分配給22縣市，理論上22縣市多100至200億到數10億元，所以高雄市明年少掉的計畫型補助，就由地方多負擔一些，如果地方政府不願意負擔，那就是把工程往後延，兩者只能選一個，但都不是好的方法。卓榮泰說，希望這幾天跟地方溝通後，院版財劃法的分配數字能夠詳細計算出來，也請立委想一想對各該縣市的事權，有更合理的分配稅款，院版《財劃法》的分配公式，針對65歲以上、15歲以下人口要加權計重，有多一些分配額，「表示我們對老人及兒少有更多照顧，農林漁牧土地都有不同價值，我們透過合理方式計算，院版《財劃法》是一部穩定的財劃法。」