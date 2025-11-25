我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣民眾黨主席黃國昌今（25）日率領青年團出訪日本，展開為期四天的交流訪問，逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任吳皇昇也陪同出訪。特別的是，吳皇昇曾任台中市長盧秀燕市府的新聞局長、新竹市長高虹安市府的行政處長，也當過台中市議會副議長研究室主任、立法院副院長江啟臣競選台中市長的幕僚，與不少藍白大咖都熟識，他證實自己幾個月前已加入民眾黨。外界也看好他參選2026年台中市議員。吳皇昇也在臉書說，陪黃國昌出訪日本，對他而言格具意義，「除了感謝民眾黨的肯定，有機會跟青年夥伴一同出訪，也更想透過此次任務向日本取經，帶著台灣當前最迫切的課題，來向同樣面對地緣政治風險與社會結構轉型的鄰居尋找答案。」吳皇昇說，從執政聯盟到在野黨團，從戰略智庫到首都治理機關，日本政壇正在經歷政治的重組與磨合，這對同樣處於關鍵時刻的台灣而言，是極具啟發性的他山之石，例如，​如何在美中對抗的夾縫中，透過「務實外交」與「經濟安全」保有國家的主體性？在高齡少子化的海嘯下，長照財源與產業如何永續？能源轉型與供電穩定之間，又要如何取得科學的平衡？這些問題沒有標準答案，但日本在法規制度上的嘗試、曾經走過的路徑，都是台灣制定政策時珍貴的參考。