藝人黃子佼被控持有高達2259部未成年性影像，一審被判刑8月，全案進入二審，就在宣判前夕，黃子佼透過律師發聲明道歉，並表示已和全數被害人達成和解。二審今天宣判，高等法院改將黃子佼改判1年6月、緩刑4年，須提供義務勞務180小時及接受法治教育3場，獲得緩刑原因，正是因為他先前並未犯下有期徒刑以上之罪，再加上已與37位被害人達成和解、給付、賠償完畢，因此高院認定「其有彌補各該被害人所受損害之真意及具體作為」，對此，律師林智群點出關鍵字「緩刑」，更直言「心得就是有錢真好」。全案於25日宣判，高院改認定黃子佼確實違反《個人資料保護法》之罪，不過，高院考量黃子佼先前並未犯下有期徒刑以上之罪，再加上他與37位被害人達成和解、給付、賠償完畢，「足認其有彌補各該被害人所受損害之真意及具體作為」，同時，被害人也都同意給予被告緩刑的機會。因此，二審高院改判黃子佼有期徒刑1年6月、緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並應向指定之政府機關政府機構等提供180小時之義務勞務以及接受法制教育3場。林智群律師也針對黃子佼二審結果發出貼文評論，點出關鍵字：緩刑，而心得就是有錢真好。林智群說明，在法院裡面，雖然不是有錢買生、沒錢買死，但有錢人在訴訟程序裡面確實可以取得比較好的優勢。1.可以找好律師處理案子。2.有財力跟被害人和解，換取被害人原諒+法院給緩刑。林智群還提到「黃子佼聲稱跟所有被害人和解，我覺得不太可能！黃子佼持有2200多片未成年人影片，被害人只有30幾個，可能嗎？」林智群認為，黃子佼只是跟「願意站出來告他」的被害人和解，至於那些害怕二次傷害不願意出來的被害人，或找不到人的被害人，黃子佼是不可能找到他們和解的。貼文一出引發網友共鳴，紛紛留言表示，「造成那麼多女生一輩子的陰影傷痛，他一句愚蠢好奇就帶過了，呵呵」、「台灣人古早流行的諺語：有錢判生，無錢判死。司法正義？」、「司法改革沒成功⋯⋯」、「何止是有錢買生，是買自由了」、「有錢真好??的確，詐騙集團都可以幾十萬就交保，完美驗證」。