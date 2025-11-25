我是廣告 請繼續往下閱讀

▲焦糖住進家裡後，身體開始出現奇怪的變化，皮膚變得越來越鬆垮，短短幾個月下垂的程度就變得十分誇張。（圖／TikTok@caramel_theflabbydog）

▲由於焦糖的膠原蛋白無法正常運作，導致皮膚失去支撐，但好在焦糖經運多項檢查後，確認不會因此病感到疼痛，依舊能夠撒嬌、奔跑。（圖／TikTok@caramel_theflabbydog）

狗狗皮膚融化了！國外有位男子近期收養一隻流浪犬，並將狗狗取名為焦糖（Caramel），但，還是能正常跑動。根據外媒《The Dodo》報導，國外一名男子佛拉迪米爾（Vladimir）日前在健身房發現一隻流浪狗，他當下決定收編牠，便將狗狗帶回家養，並取名為焦糖（Caramel）。但他發現焦糖住進家裡後，身體開始出現奇怪的變化，表示焦糖突然「整隻狗都融化了」，狗狗皮膚變得越來越鬆垮，短短幾個月下垂的程度就變得十分誇張，讓他越來越擔心，隨即帶狗狗前往醫院檢查。但每位獸醫看到狗狗的狀態都十分傻眼，因為從來沒有看見狗狗的皮膚下垂狀況如此嚴重，他一連跑了10家醫院，最後終於找到原因！原來焦糖罹患了艾勒斯當洛症候群（Ehlers Danlos Syndrome，簡稱EDS），是一種會影響人類與動物的先天性罕見疾病，其中一項症狀就是皮膚會過度延展、鬆垮。佛拉迪米爾解釋，由於焦糖的膠原蛋白無法正常運作，導致皮膚失去支撐，但好在焦糖經運多項檢查後，確認不會因此病感到疼痛，依舊能夠撒嬌、奔跑，生活和一般狗狗相同，只是得避免皮膚刺激。佛拉迪米爾為了記錄愛犬焦糖的生活，在社群平台Tiktok開設帳號，透過影片紀錄狗狗的日常，沒想到意外引起大量粉絲追蹤，至今已突破10萬人追蹤，其中不乏患有相同疾病的人類，認為焦糖的生活帶給他們無數的正能量。