大耳狗喜拿用大大的耳朵飛進 CoCo 都可啦！這次攜手推出限定聯名活動，喜愛製作料理的大耳狗喜拿到CoCo化身暖心調飲小幫手，共同打造多款療癒周邊，陪你度過這個溫暖又甜蜜的冬日。12月起於全台門市限時開跑，購買大杯飲品即可獲得超萌聯名紙杯，還有三款可愛聯名周邊商品、門市超Q的聯名佈置等你來打卡，粉絲們絕對不能錯過這波可愛聯萌！大耳狗喜拿最愛的肉桂捲，當然要搭配< QQ 奶茶、 QQ 鮮奶茶>最具幸福味！美味咀嚼系QQ是以芋圓和地瓜圓製成，超Q彈的香甜口感就和大耳狗喜拿一樣軟綿療癒，融合經典奶茶或鮮奶茶，每一口都迸發滿滿幸福感!當然，聯名絕不能錯過的限定周邊也要手刀蒐起來，粉絲們尖叫聲一起來!凡購買飲品即可用加購價 399 元帶走聯名冷水壺(使用Tritan耐熱材質、安全耐用)、消費飲品滿 100 元加贈聯名貼紙、還能以19元能買到大耳狗聯名保溫袋，讓你一次感受大耳狗喜拿的宇宙可愛超魅力!此次聯名同步推出多家 CoCo 都可 × 大耳狗喜拿限時佈置店，從北到南萌力綻放！走進門市即可沉浸式體驗大耳狗喜拿的療癒魅力，打卡牆拍照、蒐集周邊、喝杯香甜奶茶飲品，可愛儀式一次大滿足，別忘了把這份萌力上傳分享好朋友們喔!12月限時佈置店包括：南港LaLaport、西門町、新竹關新、桃園大同、台中火車站、西螺服務區、南投服務區等7家門市，小編最推最具主題空間的新竹關新與桃園大同，歡迎粉絲們一起前往感受冬日超Q好心情。